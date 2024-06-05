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Россия поможет развивать инфраструктуру мирного атома в Буркина-Фасо - РИА Новости, 05.06.2024
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21:09 05.06.2024 (обновлено: 21:42 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/atom-1950810031.html
Россия поможет развивать инфраструктуру мирного атома в Буркина-Фасо
Россия поможет развивать инфраструктуру мирного атома в Буркина-Фасо - РИА Новости, 05.06.2024
Россия поможет развивать инфраструктуру мирного атома в Буркина-Фасо
Россия и Буркина-Фасо в ходе Петербургского международного экономического форума подписали три меморандума о сотрудничестве по мирному атому, в том числе по... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:09
2024-06-05T21:42
в мире
россия
буркина-фасо
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо в ходе Петербургского международного экономического форума подписали три меморандума о сотрудничестве по мирному атому, в том числе по развитию ядерной инфраструктуры Буркина-Фасо, сообщила госкорпорация "Росатом".Подписи под документом поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа."Были заключены меморандумы по обучению и подготовке кадров в области атомной энергетики, по оценке и развитию ядерной инфраструктуры, а также по вопросам формирования позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики. В документах зафиксированы рамочные условия взаимодействия по этим направлениям в интересах развития национальной программы мирного использования атомной энергии", - говорится в сообщении.В частности, предусматриваются конкретные шаги по формированию кадрового потенциала для атомной отрасли Буркина-Фасо. Будут предприняты усилия по развитию взаимодействия профильных образовательных учреждений, включая организацию совместных краткосрочных образовательных программ, обучение преподавателей, разработку учебной и научной литературы и обмен студентами.Стороны также намерены определить потребности развития ядерной инфраструктуры Буркина-Фасо. Работа будет вестись согласно подходам и рекомендациям МАГАТЭ, а также лучшим практикам "Росатома", отмечает госкорпорация.Документ о сотрудничестве по вопросам позитивного общественного мнения предполагает проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения о преимуществах ядерных технологий и неэнергетических применений атомной энергии (в частности, в медицине и сельском хозяйстве).Сотрудничество "Росатома" и Буркина-Фасо началось в октябре 2023 года, когда на полях VI Форума "Российская энергетическая неделя" был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. В марте 2024 года на полях форума "Атомэкспо-2024" была подписана дорожная карта по развитию российско-буркинийского сотрудничества. По итогам формирования международно-правовой базы сотрудничества стороны намерены проработать вопрос реализации в Буркина-Фасо проектов атомной генерации и неэнергетического применения радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240527/rosatom-1948745710.html
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в мире, россия, буркина-фасо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Буркина-Фасо, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия поможет развивать инфраструктуру мирного атома в Буркина-Фасо

Россия поможет развивать инфраструктуру мирного атома в Буркина-Фасо

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" фотографируются у стена госкорпорации по атомной энергии "Росатом"
Участники экономического форума Россия - Африка фотографируются у стена госкорпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники экономического форума "Россия - Африка" фотографируются у стена госкорпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо в ходе Петербургского международного экономического форума подписали три меморандума о сотрудничестве по мирному атому, в том числе по развитию ядерной инфраструктуры Буркина-Фасо, сообщила госкорпорация "Росатом".
Подписи под документом поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа.
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"Были заключены меморандумы по обучению и подготовке кадров в области атомной энергетики, по оценке и развитию ядерной инфраструктуры, а также по вопросам формирования позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики. В документах зафиксированы рамочные условия взаимодействия по этим направлениям в интересах развития национальной программы мирного использования атомной энергии", - говорится в сообщении.
В частности, предусматриваются конкретные шаги по формированию кадрового потенциала для атомной отрасли Буркина-Фасо. Будут предприняты усилия по развитию взаимодействия профильных образовательных учреждений, включая организацию совместных краткосрочных образовательных программ, обучение преподавателей, разработку учебной и научной литературы и обмен студентами.
Стороны также намерены определить потребности развития ядерной инфраструктуры Буркина-Фасо. Работа будет вестись согласно подходам и рекомендациям МАГАТЭ, а также лучшим практикам "Росатома", отмечает госкорпорация.
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Документ о сотрудничестве по вопросам позитивного общественного мнения предполагает проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения о преимуществах ядерных технологий и неэнергетических применений атомной энергии (в частности, в медицине и сельском хозяйстве).
Сотрудничество "Росатома" и Буркина-Фасо началось в октябре 2023 года, когда на полях VI Форума "Российская энергетическая неделя" был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. В марте 2024 года на полях форума "Атомэкспо-2024" была подписана дорожная карта по развитию российско-буркинийского сотрудничества. По итогам формирования международно-правовой базы сотрудничества стороны намерены проработать вопрос реализации в Буркина-Фасо проектов атомной генерации и неэнергетического применения радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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