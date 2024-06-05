https://ria.ru/20240605/alekseev-1950701852.html

Михаил Алексеев: объединение "Открытия" и ВТБ выходит на финишную прямую

Михаил Алексеев: объединение "Открытия" и ВТБ выходит на финишную прямую - РИА Новости, 05.06.2024

Михаил Алексеев: объединение "Открытия" и ВТБ выходит на финишную прямую

В мае стартовал новый этап беспрецедентного для нашей страны объединения двух крупнейших банков: розничных клиентов "Открытия" начали переводить на обслуживание РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:32

2024-06-05T15:32

2024-06-05T20:59

интервью

россия

банки

открытие (банк)

втб (банк)

экономика

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В мае стартовал новый этап беспрецедентного для нашей страны объединения двух крупнейших банков: розничных клиентов "Открытия" начали переводить на обслуживание в ВТБ. Планируется, что уже на рубеже 2024-2025 годов банк "Открытие" завершит работу. О том, как проходит интеграция, когда она завершится и что принесет клиентам, рассказал в интервью РИА Новости президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Алексеев.- Объединение ВТБ и "Открытия" стало самым масштабным за время существования банковской системы РФ. С какими вызовами вы столкнулись в ходе интеграции?- В истории российской банковской системы не было прецедентов объединения столь крупных организаций – двух системообразующих банков. ВТБ – вторая по размеру банковская группа в стране, а "Открытие" в разное время позиционировал себя на шестом месте по размеру активов. Важно еще и то, что в процессе объединения находятся две активно работающие структуры: банк "Открытие" обслуживал, обслуживает и до последнего рабочего дня будет обслуживать клиентов. Столь масштабные организации очень непросто интегрировать и в плане ИТ: есть различия в технологических платформах. Существенно различается нормативная база, продуктовые линейки, условия обслуживания клиентов. Не стоит забывать и про человеческое измерение: ВТБ – это порядка 70 тысяч сотрудников, "Открытие" – более 15 тысяч. Сложным является и сам процесс приема-передачи, когда требуется очень тесное взаимодействие между различными командами передающей и принимающей сторон и выстраивание системы управления этим проектом. Сказать, что это сложный проект, значит ничего не сказать. Довольно большой пул задач интеграции приходится решать впервые, к чему с пониманием относится регулятор. Много регуляторных, технических, специальных вопросов, в которых разбирается ограниченное число специалистов.- Зарубежный опыт здесь может помочь?- Нет, зарубежный опыт здесь совершенно неприменим, потому что банковские системы принципиально отличаются. Нам серьезно помогает то, что у группы ВТБ к сегодняшнему дню накопился колоссальный и уникальный опыт интеграций банков. Наши команды отличаются высоким профессионализмом. Люди берутся за, казалось бы, невозможные задачи и решают их креативно и эффективно. Это действительно, очень сложный, интересный и увлекательный проект, который точно войдет в историю. Но при всей его сложности он должен пройти гладко, органично и практически незаметно для клиентов.- Банк "Открытие" был ядром финансовой группы, в которую входили страховые компании, пенсионный бизнес, брокер и ряд других. Как проходит их интеграция в группу ВТБ?- Да, у финансовой корпорации "Открытие" много дочерних структур. Так что, по сути, одна банковская группа присоединяется к другой. У каждой из наших структур своя траектория движения, но, в принципе, можно говорить о двух подходах. Первый подход, когда дочерние бизнесы "Открытия" напрямую самостоятельно вливаются в ВТБ, и происходит переход клиентов. Второй подход, когда дочерние структуры сохраняются в каком-то виде и меняют только собственника. По первому пути пошел один из старейших брокеров в стране – "Открытие Брокер". У ВТБ тоже есть свой брокер – "ВТБ Инвестиции". В течение прошлого года был полностью подготовлен переход клиентской базы, и все активные пользователи в январе плавно перешли в "ВТБ Инвестиции". Похожая история с компанией "Открытие Факторинг", интеграция бизнеса которого должна завершиться во втором полугодии 2024 года. Кроме того, у "Открытия" был один из крупнейших в России пенсионных фондов, как и у ВТБ. Они уже завершили свое объединение, в результате на пенсионном рынке появился самый большой НПФ, совокупные активы которого превышают 1 трлн рублей.В то же время в нашем периметре есть страховые компании: "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь". Они сменят собственника и продолжат деятельность уже в структуре ВТБ. То же самое касается и управляющей компании "Открытия".- Расскажите подробнее, как проходит интеграция ВТБ и "Открытия"?- Группа ВТБ в ходе приобретения "Открытия" обладала достаточно большим пластом информации, но детали, нюансы и многие другие знания приобретались уже в процессе прихода в "Открытие" менеджмента из ВТБ. Процесс интеграции разделен на этапы. Первый этап – подготовительный: весь 2023 год "Открытие" продолжал работать без изменений, и параллельно определялись оптимальные пути, способы и методы интеграции, согласовывались планы и концепции. Второй этап в 2024 году предполагает активный переход клиентов в ВТБ, что и происходит сейчас. Интеграция бизнеса должна быть завершена до конца 2024 года. Подчеркну, что при переходе в ВТБ изменений в худшую сторону для клиентов не предвидится. Мы рассчитываем, что к концу года абсолютное большинство активных клиентов "Открытия" уже перейдут в ВТБ. Мы бережно относимся к клиентской базе и хотим ее сохранить.- Что изменится для клиентов-юрлиц и физических лиц с переходом на обслуживание в ВТБ?- Онлайн-переход в ВТБ розничных клиентов банка "Открытие" начался в мае, и мы планируем завершить его в 2024 году. Все наши клиенты или получили, или скоро получат персональные уведомления по всем доступным каналам: через менеджеров, контакт-центр, мобильный банк, письма и звонки по телефону. Чтобы сделать переход более комфортным, мы предлагаем клиентам перейти в ВТБ во всех доступных каналах: дистанционных – в мобильном приложении и интернет-банке, или в наших офисах. И каждый может получить до пяти дополнительных предложений от ВТБ.Что касается юридических лиц, то в октябре прошлого года в ВТБ запустили единую бизнес-платформу, доступную также клиентам "Открытия" в интернет-банке и мобильном приложении. Тем самым был дан старт главному этапу интеграции малого и среднего бизнеса — переходу действующих клиентов из онлайн-банка "Открытие" на обслуживание в интернет-банк и мобильное приложение Бизнес Платформы ВТБ. За пару кликов в интернет-банке клиенты автоматически открывают счет на объединенный бизнес-платформе. На входе они получают специальные условия обслуживания и максимально персонализированный подбор продуктов. И перевод основной части активных клиентов малого и среднего бизнеса на бизнес-платформу ВТБ в целом планируется завершить уже до 1 июля 2024 года.- А как идет интеграция на уровне онлайн-банков?- Когда розничный клиент заходит в свое мобильное приложение или интернет-банк, он видит баннер "Переходите в ВТБ", кликает на него и попадает в раздел, где предлагается с помощью простого набора действий открыть счета в ВТБ и распорядиться о переводе туда средств и продуктов. Закрыть прежние счета можно сразу или спустя какое-то время, если, например, клиенту необходимо уведомить пенсионный фонд или организацию, выплачивающую пособие, о смене банковских реквизитов. Надо также отметить, что существует довольно большая пересекающаяся клиентская база, то есть сотни тысяч наших клиентов одновременно являются и клиентами ВТБ. Кстати, для таких клиентов опция онлайн-перехода в ВТБ также доступна. Они могут открыть в ВТБ дополнительные счета и перевести из "Открытия" свои активы не только в рублях, но и в долларах, евро, китайских юанях и даже в обезличенных металлических счетах – эта опция реализована впервые на рынке.Клиентам малого и среднего бизнеса на базе единой Бизнес Платформы ВТБ доступна цифровая экосистема, которая объединила более 80 лучших продуктов и сервисов группы ВТБ для предпринимателей и юридических лиц, в том числе 20 из них – от банка "Открытие".- Сколько клиентов предстоит перевести в рамках интеграции двух банков? Будет ли интеграция идти одновременно по всем видам продуктов?- Сейчас банк "Открытие" в 72 регионах страны обслуживает несколько миллионов активных клиентов-физических лиц, а также порядка нескольких сотен тысяч клиентов-юридических лиц. Объединение происходит постепенно. Сегодня у нас единая банкоматная сеть, а сотрудники ВТБ по совместительству обслуживают клиентов в офисах "Открытия". С начала года им доступны дебетовые и кредитные вклады, депозиты, ипотека и автокредиты ВТБ. Уже начался переход практически по всем продуктам: мы передали ВТБ порядка 70% всех кредитов наличными и более 50% ипотечных кредитов. Предложение онлайн-перехода в ВТБ получат все розничные клиенты "Открытия". Хочу отметить, что перевыпускать дебетовые карты владельцам не потребуется. Все условия по действующим кредитным договорам, включая процентную ставку, не изменятся. Перевод клиентов и их средств в ВТБ пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе. Во второй половине июня мы будем оформлять потребительские кредиты ВТБ и полностью перейдем на линейку сберегательных продуктов ВТБ.- Давайте резюмируем, какие этапы интеграции на данный момент уже пройдены и какие еще впереди? Когда объединение полностью завершится? Успеете ли до конца 2024 года?- В прошлом году мы завершили подготовительный этап. Надо было найти решение самых сложных вопросов, причем не только самим, но и вместе с регулятором, который нам очень помог. Это было выполнено. Дальше нужно было реализовать технологическую подготовку процесса, и мы это тоже уже завершили. Сейчас идет основной этап интеграции – онлайн-переход розничных клиентов в ВТБ. На сегодня практически весь корпоративный бизнес уже мигрировал и основная часть активных клиентов малого и среднего бизнеса. До конца года бизнес банка "Открытие" полностью будет объединен с ВТБ. Завершающий этап начнется, когда "Открытие" вольется в БМ-банк, где некоторое время будут жить клиентские счета, системы, продукты и технологии, но уже под другим брендом. И потом то, что останется, аккуратно мигрирует в ВТБ: на это дается очень короткий период – четыре месяца до мая 2025 года. Таким образом, на весь проект мы закладывали 2,5 года, из которых на сегодня осталось менее года.- Какой совет можете дать клиентам "Открытия"?- Мы вместе с группой ВТБ совместными усилиями сделали все возможное, чтобы переход клиентов был экономически выгоден, удобен и понятен. Но в любом деле всегда есть элемент инерции, склонность откладывать какие-то дела на потом. Поэтому я рекомендую по возможности не оставлять на последний день перевод своих счетов, активов и продуктов в ВТБ, а сделать это уже сейчас. Если все сделать вовремя, переход пройдет легко и все изменения будут только к лучшему.

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https://ria.ru/20240605/ii-1950648255.html

https://ria.ru/20240212/dostup-1926861285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, банки, открытие (банк), втб (банк), экономика