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Путин проведет встречу с президентом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:16 04.06.2024 (обновлено: 17:18 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/vstrecha-1950469242.html
Путин проведет встречу с президентом Нового банка развития БРИКС
Путин проведет встречу с президентом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 04.06.2024
Путин проведет встречу с президентом Нового банка развития БРИКС
У президента России Владимира Путина 6 июня запланирована встреча с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:16
2024-06-04T17:18
россия
бразилия
юрий ушаков
дилма руссефф
владимир путин
новый банк развития
брикс
пмэф-2024
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина 6 июня запланирована встреча с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Запланировано на 6 июня пленарное заседание, запланирована в Константиновском дворце беседа нашего президента с президентом Нового банка развития, бывший президент Бразилии Дилма Руссефф. Президент наш конструктивно с ней работал, когда она была президентом Бразилии", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Он отметил, что на встрече будут обсуждаться вопросы дальнейшей стратегии банка в части финансирования различных проектов, в том числе на территории РФ. "У нас есть вопросы к деятельности этого банка, в становлении которого мы принимали самое непосредственное участие. Эти вопросы будут естественно обсуждаться", - сказал Ушаков. "Эти вопросы будут, естественно, обсуждаться с президентом Нового банка развития. В том числе и с точки зрения того, что в следующем году президентство в этом банке переходит представителям России", - добавил он. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html
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россия, бразилия, юрий ушаков, дилма руссефф, владимир путин, новый банк развития, брикс
Россия, Бразилия, Юрий Ушаков, Дилма Руссефф, Владимир Путин, Новый банк развития, БРИКС, ПМЭФ-2024
Путин проведет встречу с президентом Нового банка развития БРИКС

Путин 6 июля проведет встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Руссефф

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина 6 июня запланирована встреча с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Запланировано на 6 июня пленарное заседание, запланирована в Константиновском дворце беседа нашего президента с президентом Нового банка развития, бывший президент Бразилии Дилма Руссефф. Президент наш конструктивно с ней работал, когда она была президентом Бразилии", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
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Он отметил, что на встрече будут обсуждаться вопросы дальнейшей стратегии банка в части финансирования различных проектов, в том числе на территории РФ.
«
"У нас есть вопросы к деятельности этого банка, в становлении которого мы принимали самое непосредственное участие. Эти вопросы будут естественно обсуждаться", - сказал Ушаков.
«
"Эти вопросы будут, естественно, обсуждаться с президентом Нового банка развития. В том числе и с точки зрения того, что в следующем году президентство в этом банке переходит представителям России", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Ушаков рассказал о формате переговоров Путина и Арсе на полях ПМЭФ
Вчера, 17:11
 
ПМЭФ-2024РоссияБразилияЮрий УшаковДилма РуссеффВладимир ПутинНовый банк развитияБРИКС
 
 
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