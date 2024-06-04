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Путин проведет встречу с президентом Нового банка развития БРИКС
Путин проведет встречу с президентом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 04.06.2024
Путин проведет встречу с президентом Нового банка развития БРИКС
У президента России Владимира Путина 6 июня запланирована встреча с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:16
2024-06-04T17:16
2024-06-04T17:18
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юрий ушаков
дилма руссефф
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новый банк развития
брикс
пмэф-2024
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина 6 июня запланирована встреча с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Запланировано на 6 июня пленарное заседание, запланирована в Константиновском дворце беседа нашего президента с президентом Нового банка развития, бывший президент Бразилии Дилма Руссефф. Президент наш конструктивно с ней работал, когда она была президентом Бразилии", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Он отметил, что на встрече будут обсуждаться вопросы дальнейшей стратегии банка в части финансирования различных проектов, в том числе на территории РФ. "У нас есть вопросы к деятельности этого банка, в становлении которого мы принимали самое непосредственное участие. Эти вопросы будут естественно обсуждаться", - сказал Ушаков. "Эти вопросы будут, естественно, обсуждаться с президентом Нового банка развития. В том числе и с точки зрения того, что в следующем году президентство в этом банке переходит представителям России", - добавил он. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, бразилия, юрий ушаков, дилма руссефф, владимир путин, новый банк развития, брикс
Россия, Бразилия, Юрий Ушаков, Дилма Руссефф, Владимир Путин, Новый банк развития, БРИКС, ПМЭФ-2024
Путин проведет встречу с президентом Нового банка развития БРИКС
Путин 6 июля проведет встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Руссефф