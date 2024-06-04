https://ria.ru/20240604/vsm-1950304936.html
В Петербурге предложили построить две дополнительные остановки для ВСМ
В Петербурге предложили построить две дополнительные остановки для ВСМ - РИА Новости, 04.06.2024
В Петербурге предложили построить две дополнительные остановки для ВСМ
В Санкт-Петербурге в рамках проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) предлагается в перспективе построить два дополнительных... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T04:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в рамках проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) предлагается в перспективе построить два дополнительных остановочных пункта, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Высказывались предложения создать в перспективе для будущих пассажиров скоростных поездов два дополнительных остановочных пункта - "4-й километр" во Фрунзенском районе и "Кампус" в Пушкинском районе. Вопрос организации этих и других станций ВСМ будет решаться ОАО "РЖД" в рамках проектирования магистрали", - сказал он. Губернатор отметил, что сейчас ОАО "РЖД" завершает разработку проекта планировки территории на подключение ВСМ к существующим железнодорожным путям Московского вокзала. Президент России Владимир Путин 14 марта по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, санкт-петербург, россия, москва, александр беглов, владимир путин, ржд
ПМЭФ-2024, Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Александр Беглов, Владимир Путин, РЖД
В Петербурге предложили построить две дополнительные остановки для ВСМ
Беглов: в Санкт-Петербурге могут построить две дополнительных остановки для ВСМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в рамках проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) предлагается в перспективе построить два дополнительных остановочных пункта, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
"Высказывались предложения создать в перспективе для будущих пассажиров скоростных поездов два дополнительных остановочных пункта - "4-й километр" во Фрунзенском районе и "Кампус" в Пушкинском районе. Вопрос организации этих и других станций ВСМ будет решаться ОАО "РЖД
" в рамках проектирования магистрали", - сказал он.
Губернатор отметил, что сейчас ОАО "РЖД" завершает разработку проекта планировки территории на подключение ВСМ к существующим железнодорожным путям Московского вокзала.
Президент России Владимир Путин
14 марта по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва
- Санкт-Петербург.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.