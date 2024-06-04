Беглов рассказал о ходе согласования контракта на ВСМ Москва — Петербург
Беглов: строительство ВСМ Москва — Петербург проходит последние согласования
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»Концепт высокоскоростного поезда для России
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
Концепт высокоскоростного поезда для России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург проходит последние согласования, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Северной столицы Александр Беглов.
"Сейчас ОАО "РЖД" завершает разработку проекта планировки территории на подключение ВСМ к существующим железнодорожным путям Московского вокзала. Концессионное соглашение на строительство линии ВСМ проходит последние согласования", - сказал он.
Президент России Владимир Путин 14 марта по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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