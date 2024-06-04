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Беглов рассказал о ходе согласования контракта на ВСМ Москва — Петербург

Беглов рассказал о ходе согласования контракта на ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 04.06.2024

Беглов рассказал о ходе согласования контракта на ВСМ Москва — Петербург

Концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург проходит последние согласования, сообщил в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T03:18

2024-06-04T03:18

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург проходит последние согласования, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Северной столицы Александр Беглов. "Сейчас ОАО "РЖД" завершает разработку проекта планировки территории на подключение ВСМ к существующим железнодорожным путям Московского вокзала. Концессионное соглашение на строительство линии ВСМ проходит последние согласования", - сказал он. Президент России Владимир Путин 14 марта по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240327/vsm-1936239718.html

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экономика, москва, санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин, ржд