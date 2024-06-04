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Беглов рассказал о ходе согласования контракта на ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 04.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
03:18 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/vsm-1950303609.html
Беглов рассказал о ходе согласования контракта на ВСМ Москва — Петербург
Беглов рассказал о ходе согласования контракта на ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 04.06.2024
Беглов рассказал о ходе согласования контракта на ВСМ Москва — Петербург
Концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург проходит последние согласования, сообщил в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T03:18
2024-06-04T03:18
пмэф-2024
экономика
москва
санкт-петербург
россия
александр беглов
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург проходит последние согласования, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Северной столицы Александр Беглов. "Сейчас ОАО "РЖД" завершает разработку проекта планировки территории на подключение ВСМ к существующим железнодорожным путям Московского вокзала. Концессионное соглашение на строительство линии ВСМ проходит последние согласования", - сказал он. Президент России Владимир Путин 14 марта по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240327/vsm-1936239718.html
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экономика, москва, санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин, ржд
ПМЭФ-2024, Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Владимир Путин, РЖД
Беглов рассказал о ходе согласования контракта на ВСМ Москва — Петербург

Беглов: строительство ВСМ Москва — Петербург проходит последние согласования

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»Концепт высокоскоростного поезда для России
Концепт высокоскоростного поезда для России
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
Концепт высокоскоростного поезда для России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Концессионное соглашение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург проходит последние согласования, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Северной столицы Александр Беглов.
"Сейчас ОАО "РЖД" завершает разработку проекта планировки территории на подключение ВСМ к существующим железнодорожным путям Московского вокзала. Концессионное соглашение на строительство линии ВСМ проходит последние согласования", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Путин уверен, что ВСМ "Москва — Петербург" поменяет стиль жизни людей
27 марта, 18:59
Президент России Владимир Путин 14 марта по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Путин назвал финансовую модель ВСМ уникальной
25 апреля, 16:47
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловВладимир ПутинРЖД
 
 
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