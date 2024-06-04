https://ria.ru/20240604/vedmy-1950453700.html

Силовики задержали главу организации "Империя сильнейших ведьм"

Силовики задержали главу организации "Империя сильнейших ведьм" - РИА Новости, 04.06.2024

Силовики задержали главу организации "Империя сильнейших ведьм"

Руководителя оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову задержали по подозрению в мошенничестве и экстремизме, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:36

2024-06-04T16:36

2024-06-04T18:22

происшествия

московская область (подмосковье)

русская православная церковь

ивантеевка

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Руководителя оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову задержали по подозрению в мошенничестве и экстремизме, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Во вторник сотрудниками силовых структур задержана Елена Суликова (последователи называли ее Алена Полынь), руководитель оккультной организации "Империя сильнейших ведьм", — сообщил собеседник агентства.Он отметил, что женщину задержали в ее доме в Подмосковье. По предварительной информации, члены организации предоставляли клиентам псевдорелигиозные услуги.Как уточнили в подмосковном управлении Следственного комитета, женщину подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих."Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, задержанная публиковала в Сети видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих". По месту жительства в подмосковной Ивантеевке у Суликовой изъяли литературу и другие предметы, имеющие значение для следствия. Планируется назначение лингвистической и компьютерно-технической экспертизы. Сейчас с подозреваемой работают следователи.

https://ria.ru/20240504/sekta-1943855770.html

https://ria.ru/20240530/satanizm-1949259009.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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происшествия, московская область (подмосковье), русская православная церковь, ивантеевка