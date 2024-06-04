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Силовики задержали главу организации "Империя сильнейших ведьм" - РИА Новости, 04.06.2024
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16:36 04.06.2024 (обновлено: 18:22 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/vedmy-1950453700.html
Силовики задержали главу организации "Империя сильнейших ведьм"
Силовики задержали главу организации "Империя сильнейших ведьм" - РИА Новости, 04.06.2024
Силовики задержали главу организации "Империя сильнейших ведьм"
Руководителя оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову задержали по подозрению в мошенничестве и экстремизме, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:36
2024-06-04T18:22
происшествия
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
ивантеевка
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Руководителя оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову задержали по подозрению в мошенничестве и экстремизме, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.&quot;Во вторник сотрудниками силовых структур задержана Елена Суликова (последователи называли ее Алена Полынь), руководитель оккультной организации &quot;Империя сильнейших ведьм&quot;, — сообщил собеседник агентства.Он отметил, что женщину задержали в ее доме в Подмосковье. По предварительной информации, члены организации предоставляли клиентам псевдорелигиозные услуги.Как уточнили в подмосковном управлении Следственного комитета, женщину подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих."Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, задержанная публиковала в Сети видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих". По месту жительства в подмосковной Ивантеевке у Суликовой изъяли литературу и другие предметы, имеющие значение для следствия. Планируется назначение лингвистической и компьютерно-технической экспертизы. Сейчас с подозреваемой работают следователи.
https://ria.ru/20240504/sekta-1943855770.html
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московская область (подмосковье)
ивантеевка
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происшествия, московская область (подмосковье), русская православная церковь, ивантеевка
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Русская православная церковь, Ивантеевка
Силовики задержали главу организации "Империя сильнейших ведьм"

Главу "Империи сильнейших ведьм" Суликову заподозрили в экстремизме

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Руководителя оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову задержали по подозрению в мошенничестве и экстремизме, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Во вторник сотрудниками силовых структур задержана Елена Суликова (последователи называли ее Алена Полынь), руководитель оккультной организации "Империя сильнейших ведьм", — сообщил собеседник агентства.

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Он отметил, что женщину задержали в ее доме в Подмосковье. По предварительной информации, члены организации предоставляли клиентам псевдорелигиозные услуги.
Как уточнили в подмосковном управлении Следственного комитета, женщину подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
«
"Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, задержанная публиковала в Сети видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих". По месту жительства в подмосковной Ивантеевке у Суликовой изъяли литературу и другие предметы, имеющие значение для следствия. Планируется назначение лингвистической и компьютерно-технической экспертизы. Сейчас с подозреваемой работают следователи.
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