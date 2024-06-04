https://ria.ru/20240604/ushakov-1950474610.html
Ушаков прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице
Ушаков прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице - РИА Новости, 04.06.2024
Ушаков прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице
Резолюция Генассамблеи ООН по Сребренице может усугубить существующие разногласия и увеличить конфликтный потенциал региона, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:27
2024-06-04T17:27
2024-06-04T17:27
в мире
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россия
босния и герцеговина
юрий ушаков
милорад додик
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН по Сребренице может усугубить существующие разногласия и увеличить конфликтный потенциал региона, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече 6 июня обсудят текущую ситуацию в Боснии и Герцеговине и резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице. "В целом эта резолюция способна лишь усилить, усугубить существующие в регионе разногласия и увеличить вообще конфликтный потенциал региона", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Президент РС БиГ Милорад Додик сообщал, что в связи с этим официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1948012185.html
https://ria.ru/20240515/nebenzya-1946259062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сребреница, россия, босния и герцеговина, юрий ушаков, милорад додик, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Сребреница, Россия, Босния и Герцеговина, Юрий Ушаков, Милорад Додик, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Ушаков прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице
Ушаков: резолюция Генассамблеи ООН по Сребренице может усилить разногласия