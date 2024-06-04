https://ria.ru/20240604/ushakov-1950474610.html

Ушаков прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице

Ушаков прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице - РИА Новости, 04.06.2024

Ушаков прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице

Резолюция Генассамблеи ООН по Сребренице может усугубить существующие разногласия и увеличить конфликтный потенциал региона, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:27

2024-06-04T17:27

2024-06-04T17:27

в мире

сребреница

россия

босния и герцеговина

юрий ушаков

милорад додик

владимир путин

оон

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Резолюция Генассамблеи ООН по Сребренице может усугубить существующие разногласия и увеличить конфликтный потенциал региона, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече 6 июня обсудят текущую ситуацию в Боснии и Герцеговине и резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице. "В целом эта резолюция способна лишь усилить, усугубить существующие в регионе разногласия и увеличить вообще конфликтный потенциал региона", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Президент РС БиГ Милорад Додик сообщал, что в связи с этим официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1948012185.html

https://ria.ru/20240515/nebenzya-1946259062.html

сребреница

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босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сребреница, россия, босния и герцеговина, юрий ушаков, милорад додик, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон