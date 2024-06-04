https://ria.ru/20240604/ushakov-1950465885.html
Россия внимательно следила за выборами в Индии, заявил Ушаков
Россия внимательно следила за выборами в Индии, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2024
Россия внимательно следила за выборами в Индии, заявил Ушаков
Россия внимательно следила за выборами в Индии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:10
2024-06-04T17:10
2024-06-04T17:10
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия внимательно следила за выборами в Индии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы, естественно, внимательно следили за ходом выборов в Индии… Сейчас, насколько нам известно, ведется финальный подсчет голосов", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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россия, индия, юрий ушаков
ПМЭФ-2024, Россия, Индия, Юрий Ушаков
Россия внимательно следила за выборами в Индии, заявил Ушаков
Ушаков: Россия внимательно следила за выборами в Индии