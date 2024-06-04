https://ria.ru/20240604/ushakov-1950465247.html

Путин встретится с руководителями международных информационных агентств

Путин встретится с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 04.06.2024

Путин встретится с руководителями международных информационных агентств

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня встретится с руководителями международных... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:09

2024-06-04T17:09

2024-06-04T17:09

пмэф-2024

россия

юрий ушаков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня встретится с руководителями международных информационных агентств, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Подводя итог, 5 июня в 14.00 президент встречается с руководителями международных информационных агентств", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, юрий ушаков, владимир путин, политика