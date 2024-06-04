https://ria.ru/20240604/ushakov-1950465247.html
Путин встретится с руководителями международных информационных агентств
Путин встретится с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 04.06.2024
Путин встретится с руководителями международных информационных агентств
Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня встретится с руководителями международных... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:09
2024-06-04T17:09
2024-06-04T17:09
пмэф-2024
россия
юрий ушаков
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня встретится с руководителями международных информационных агентств, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Подводя итог, 5 июня в 14.00 президент встречается с руководителями международных информационных агентств", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_9be9a20464b4110229f3c38d7af711fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, владимир путин, политика
ПМЭФ-2024, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Политика
Путин встретится с руководителями международных информационных агентств
Ушаков: Путин встретится с главами международных информационных агентств 5 июня
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня встретится с руководителями международных информационных агентств, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Подводя итог, 5 июня в 14.00 президент встречается с руководителями международных информационных агентств", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.