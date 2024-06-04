https://ria.ru/20240604/ushakov-1950463377.html

На ПМЭФ приедут представители ряда международных организаций

На ПМЭФ приедут представители ряда международных организаций - РИА Новости, 04.06.2024

На ПМЭФ приедут представители ряда международных организаций

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приедут представители руководства ряда международных организаций, в том числе СНГ, ОДКБ, Союзного... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:07

2024-06-04T17:07

2024-06-04T17:07

пмэф-2024

россия

юрий ушаков

снг

одкб

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приедут представители руководства ряда международных организаций, в том числе СНГ, ОДКБ, Союзного государства, Африканского союза, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Естественно будут также присутствовать представители руководства международных организаций, прежде всего назову СНГ, ОДКБ, Евразийской экономической комиссии, Союзного государства, Организации стран - экспортеров нефти, Организации черноморского экономического сотрудничества, Латиноамериканской экономической системы, Нового банка развития БРИКС, и Африканской ассоциации производителей алмазов и Африканского союза", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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россия, юрий ушаков, снг, одкб, африканский союз