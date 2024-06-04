На ПМЭФ приедут представители ряда международных организаций
Ушаков: на ПМЭФ приедут представители СНГ, ОДКБ, и других организаций
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приедут представители руководства ряда международных организаций, в том числе СНГ, ОДКБ, Союзного государства, Африканского союза, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Естественно будут также присутствовать представители руководства международных организаций, прежде всего назову СНГ, ОДКБ, Евразийской экономической комиссии, Союзного государства, Организации стран - экспортеров нефти, Организации черноморского экономического сотрудничества, Латиноамериканской экономической системы, Нового банка развития БРИКС, и Африканской ассоциации производителей алмазов и Африканского союза", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024
27 мая, 15:40