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На ПМЭФ приедут представители ряда международных организаций - РИА Новости, 04.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:07 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ushakov-1950463377.html
На ПМЭФ приедут представители ряда международных организаций
На ПМЭФ приедут представители ряда международных организаций - РИА Новости, 04.06.2024
На ПМЭФ приедут представители ряда международных организаций
На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приедут представители руководства ряда международных организаций, в том числе СНГ, ОДКБ, Союзного... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:07
2024-06-04T17:07
пмэф-2024
россия
юрий ушаков
снг
одкб
африканский союз
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приедут представители руководства ряда международных организаций, в том числе СНГ, ОДКБ, Союзного государства, Африканского союза, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Естественно будут также присутствовать представители руководства международных организаций, прежде всего назову СНГ, ОДКБ, Евразийской экономической комиссии, Союзного государства, Организации стран - экспортеров нефти, Организации черноморского экономического сотрудничества, Латиноамериканской экономической системы, Нового банка развития БРИКС, и Африканской ассоциации производителей алмазов и Африканского союза", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, юрий ушаков, снг, одкб, африканский союз
ПМЭФ-2024, Россия, Юрий Ушаков, СНГ, ОДКБ, Африканский союз
На ПМЭФ приедут представители ряда международных организаций

Ушаков: на ПМЭФ приедут представители СНГ, ОДКБ, и других организаций

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приедут представители руководства ряда международных организаций, в том числе СНГ, ОДКБ, Союзного государства, Африканского союза, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Естественно будут также присутствовать представители руководства международных организаций, прежде всего назову СНГ, ОДКБ, Евразийской экономической комиссии, Союзного государства, Организации стран - экспортеров нефти, Организации черноморского экономического сотрудничества, Латиноамериканской экономической системы, Нового банка развития БРИКС, и Африканской ассоциации производителей алмазов и Африканского союза", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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ПМЭФ-2024РоссияЮрий УшаковСНГОДКБАфриканский союз
 
 
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