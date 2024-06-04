https://ria.ru/20240604/ukraina-1950432191.html

Генсек НАТО не имеет права сам вооружать Украину, заявили в Италии

Генсек НАТО не имеет права сам вооружать Украину, заявили в Италии - РИА Новости, 04.06.2024

Генсек НАТО не имеет права сам вооружать Украину, заявили в Италии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не имеет самостоятельных полномочий по отправке вооружений на Украину, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:33

2024-06-04T15:33

2024-06-04T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

жозеп боррель

йенс столтенберг

нато

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

РИМ, 4 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не имеет самостоятельных полномочий по отправке вооружений на Украину, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель так же не может говорить от имени всех членов ЕС, заявил кандидат в члены Европарламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто Ванначчи. "С политической точки зрения НАТО не находится в состоянии войны, все распоряжения, которые касаются отправки вооружений, были приняты отдельными государствами. Генеральный секретарь не имеет полномочий в этом, это бюрократ, представитель организации, которая не вовлечена напрямую в конфликта, однако при этом кажется, что он говорит от имени всех, как будто он преодолел суверенность каждой страны в отношении своего участия в конфликте на Украине", - заявил Аанначчи, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции в Риме. "Примерно то же самое сделал Боррель, он говорил за всех, не проконсультировавшись с канцеляриями отдельных стран. я приведу в пример Австрию, это страна ЕС, но не она не дает никакого оружия Украине. В этом отношении необходимо спросить, сколько суверенности было добровольно передано верховному представителю (Боррелю - ред.) и говорит ли он ради того, чтобы вызвать реакцию или нажать на газ там, где нога с педали должна быть снята", - сказал кандидат, претендующий на одно из семи мест в Европарламенте, которые может получить "Лига" с нынешними рейтингами в 8,6%.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, йенс столтенберг, нато, италия