Генсек НАТО не имеет права сам вооружать Украину, заявили в Италии
Генерал Ванначчи: Столтенберг не имеет права сам отправлять оружие на Украину
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
РИМ, 4 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не имеет самостоятельных полномочий по отправке вооружений на Украину, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель так же не может говорить от имени всех членов ЕС, заявил кандидат в члены Европарламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто Ванначчи.
"С политической точки зрения НАТО не находится в состоянии войны, все распоряжения, которые касаются отправки вооружений, были приняты отдельными государствами. Генеральный секретарь не имеет полномочий в этом, это бюрократ, представитель организации, которая не вовлечена напрямую в конфликта, однако при этом кажется, что он говорит от имени всех, как будто он преодолел суверенность каждой страны в отношении своего участия в конфликте на Украине", - заявил Аанначчи, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции в Риме.
"Примерно то же самое сделал Боррель, он говорил за всех, не проконсультировавшись с канцеляриями отдельных стран. я приведу в пример Австрию, это страна ЕС, но не она не дает никакого оружия Украине. В этом отношении необходимо спросить, сколько суверенности было добровольно передано верховному представителю (Боррелю - ред.) и говорит ли он ради того, чтобы вызвать реакцию или нажать на газ там, где нога с педали должна быть снята", - сказал кандидат, претендующий на одно из семи мест в Европарламенте, которые может получить "Лига" с нынешними рейтингами в 8,6%.