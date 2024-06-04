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Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 04.06.2024 (обновлено: 15:47 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950426910.html
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО - РИА Новости, 04.06.2024
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО
Украина может не стать членом НАТО после завершения нынешнего конфликта, заявил президент США Джо Байден в интервью изданию Time. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:17
2024-06-04T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
джо байден
йенс столтенберг
олаф шольц
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Украина может не стать членом НАТО после завершения нынешнего конфликта, заявил президент США Джо Байден в интервью изданию Time."Мир (на Украине. — Прим. ред.) выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", — заявил он.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце мая допустил, что Украина может не войти в НАТО в ближайшие 30 лет. Глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве этой страны в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".В свою очередь, постпред США при НАТО Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в альянс на будущем саммите не ожидается. Генсек организации Йенс Столтенберг в том же месяце говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что республика подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом Столтенберг неоднократно заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Киева в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Украины на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20240529/nato-1949035369.html
https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html
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в мире, сша, украина, нато, джо байден, йенс столтенберг, олаф шольц, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Олаф Шольц, Россия
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО

Байден: Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат ее вооружать

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Украина может не стать членом НАТО после завершения нынешнего конфликта, заявил президент США Джо Байден в интервью изданию Time.
«
"Мир (на Украине. — Прим. ред.) выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", — заявил он.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
СМИ: США и ФРГ высказались против точных сроков вступления Украины в НАТО
29 мая, 03:44
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце мая допустил, что Украина может не войти в НАТО в ближайшие 30 лет. Глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве этой страны в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
В свою очередь, постпред США при НАТО Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в альянс на будущем саммите не ожидается. Генсек организации Йенс Столтенберг в том же месяце говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что республика подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом Столтенберг неоднократно заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Киева в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Украины на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
Изображение сгенерировано ИИ
США представили формулу исчезновения Зеленского
31 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТОДжо БайденЙенс СтолтенбергОлаф ШольцРоссия
 
 
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