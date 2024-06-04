https://ria.ru/20240604/ukraina-1950426910.html

Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО

Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО - РИА Новости, 04.06.2024

Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО

Украина может не стать членом НАТО после завершения нынешнего конфликта, заявил президент США Джо Байден в интервью изданию Time. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:17

2024-06-04T15:17

2024-06-04T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

нато

джо байден

йенс столтенберг

олаф шольц

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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Украина может не стать членом НАТО после завершения нынешнего конфликта, заявил президент США Джо Байден в интервью изданию Time."Мир (на Украине. — Прим. ред.) выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", — заявил он.Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце мая допустил, что Украина может не войти в НАТО в ближайшие 30 лет. Глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве этой страны в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".В свою очередь, постпред США при НАТО Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в альянс на будущем саммите не ожидается. Генсек организации Йенс Столтенберг в том же месяце говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что республика подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом Столтенберг неоднократно заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Киева в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Украины на альянс стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20240529/nato-1949035369.html

https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, нато, джо байден, йенс столтенберг, олаф шольц, россия