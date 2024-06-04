Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО
Байден: Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат ее вооружать
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Украина может не стать членом НАТО после завершения нынешнего конфликта, заявил президент США Джо Байден в интервью изданию Time.
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"Мир (на Украине. — Прим. ред.) выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", — заявил он.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце мая допустил, что Украина может не войти в НАТО в ближайшие 30 лет. Глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве этой страны в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
В свою очередь, постпред США при НАТО Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в альянс на будущем саммите не ожидается. Генсек организации Йенс Столтенберг в том же месяце говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что республика подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом Столтенберг неоднократно заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Киева в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Украины на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
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