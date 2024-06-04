https://ria.ru/20240604/spetsoperatsiya-1950485819.html

Спецоперация, 4 июня: ВС России сбили украинский штурмовик Су-25

Спецоперация, 4 июня: ВС России сбили украинский штурмовик Су-25 - РИА Новости, 04.06.2024

Спецоперация, 4 июня: ВС России сбили украинский штурмовик Су-25

О новых ударах по военной инфраструктуре Украины, заочном аресте бывшего белорусского спортсмена и предложении президенту Франции Эммануэлю Макрону от... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:16

2024-06-04T18:16

2024-06-04T19:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

харьковская область

виталий ганчев

дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. О новых ударах по военной инфраструктуре Украины, заочном аресте бывшего белорусского спортсмена и предложении президенту Франции Эммануэлю Макрону от итальянского министра — в материале РИА Новости.ВСУ потеряли до 1550 солдат за сутки Совокупные потери украинских военных за сутки составили до 1550 человек, следует из сводки Минобороны России. Группировка войск "Север" в Харьковской области продолжила продвижение в глубину обороны противника, улучшено положение и на других направлениях. Военные группировки "Днепр" сбили украинский Су-25. "Бастионы" Черноморского флота поразили наземные цели ВСУ Береговой ракетный комплекс "Бастион" Черноморского флота нанес удар по наземным целям ВСУ и точно их поразил, сообщили в Минобороны. Отмечается, что личный состав дивизиона получил данные с координатами целей и выдвинулся в позиционный район, где развернул установки и выполнил пуски крылатых ракет. "Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", — добавили в ведомстве. Минобороны также показало видеоролик, как машины выдвигаются с замаскированных позиций, выходят в район пуска и после необходимой подготовки производят ракетный залп, после чего уезжают. ВС России нанесли удар по военному объекту Нацгвардии в ДнепропетровскеРоссийские войска нанесли удар по военному объекту Национальной гвардии Украины в Днепропетровске (украинское название — Днепр), возможно, по автопарку или складу, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.По их словам, после прилета виден большой столб дыма. Координатор добавил, что несколько кварталов оцеплены сотрудниками СБУ и военными. Он добавил, что впритык к автопарку находится СИЗО, некоторые корпуса которого ВСУ использует как склад и расположения. ПВО сбила четыре снаряда РСЗО "Ольха" над Курской областьюРоссийские средства ПВО уничтожили в течение суток три украинских беспилотника над Белгородской областью и четыре снаряда РСЗО "Ольха" над Курской областью, сообщили в Минобороны. Песков заявил, что у любых инструкторов на Украине нет иммунитетаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Ранее издание The Washington Post опубликовало статью, в которой утверждается, что Владимир Путин в ответ на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину военных инструкторов якобы может приказать нанести по ним удар. "У любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов, неважно, они французские или не французские", — ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.Он также заявил, что нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине понятно: они не хотят тратить время впустую, поскольку обсуждение украинской проблематики без участия России не ориентировано на какой-либо результат. Американский разведывательный беспилотник летал у побережья КрымаАмериканский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, кружил на высоте 15,5 километра над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма, следует из данных сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов.Судя по данным сайта, дрон вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия, затем набрал высоту и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю. По данным сервиса, воздушное судно принадлежит ВВС США, имеет регистрационный номер 10-2045 и позывной Forte-12. Согласно статистике Flightradar24, полет БПЛА отслеживали более пяти тысяч пользователей. По данным на 11:39 мск, на сайте было отключено отслеживание беспилотника, борт перестал отображаться на карте. Наземный робот "Лягушка" впервые уничтожил пулеметный расчет ВСУНаземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" впервые применили военнослужащие группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны.В ведомстве отметили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на ней несколько мин. Затем она достигла окопов противника, и дистанционный подрыв уничтожил пулеметную точку.Комплекс "Лягушка" представляет собой четырехколесную платформу на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 килограммов. Управление осуществляется расчетом из трех военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. Камера, установленная на антенне аппарата, позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его на цель, а дополнительная антенна комплекса позволяет сопровождать его на расстоянии более трех километров.ВС России окопались под населенным пунктом Липцы в Харьковской областиВС России окопались под населенным пунктом Липцы в Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Под населенным пунктом Липцы, где на линии Лукьянцы — Липцы сейчас возведены серьезные оборонительные сооружения, наши парни там окопались, как говорится, хорошо, заняли удобные позиции и не позволяют противнику контратаковать", — сказал он.Накануне Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Так, за сутки удалось отразить пять контратак штурмовых групп противника в Харьковской области, ВСУ потеряли до 215 военных. Столтенберг признал, что Россия быстрее ожидаемого усилила свой ВПКГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News признал, что Россия усилила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось, и пожаловался, что страны альянса, напротив, потеряли много времени на наращивание производства вооружений. Ранее издание Defense News сообщало, что американские и европейские военные чиновники, заявлявшие прежде о якобы больших военных потерях российской армии, в последние месяцы стали признавать, что она восстанавливается куда быстрее, чем они ожидали. Итальянский вице-премьер предложил Макрону самому поехать на УкраинуМинистр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини предложил Эммануэлю Макрону самому поехать на Украину и принять участие в боевых действиях. "Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову", — заявил Сальвини в Бари на предвыборном мероприятии кандидата в мэры города от своей партии "Лига".Лидер "Лиги" в последнее время постоянно критикует руководителей НАТО и ЕС за их позицию по наращиванию военной поддержки Киева и готовность снять ограничения по нанесению ударов Украиной западным оружием на территории России. Главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля Сальвини назвал подрывником, а Столтенберга – "опасным господином". Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с таким подходом. Суд заочно арестовал белорусского гребца Шурмея за наемничествоБасманный суд Москвы заочно арестовал белорусского гребца, участника двух Олимпиад Павла Шурмея по обвинению в участии в статусе наемника в вооруженном конфликте, предположительно, в рядах ВСУ, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Шурмею меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции", — рассказал собеседник агентства. Ему вменяется третья часть статьи 359 УК ("Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях").Павел Шурмей — белорусский гребец, участник Олимпиад 2004 и 2008 годов. В Белоруссии на него возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. В СМИ писали, что Шурмей воюет в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html

https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950357045.html

https://ria.ru/20240604/plan-1950474996.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240604/podolyak-1950481610.html

https://ria.ru/20240604/frantsiya-1950362213.html

https://ria.ru/20240604/drg-1950305197.html

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Уничтожение опорных пунктов ВСУ с помощью РСЗО "Град" Артиллерийское подразделение группировки войск «Днепр» с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» нанесло огневое поражение опорным пунктам противника расположенным на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. 2024-06-04T18:16 true PT0M49S

Применение робота "Лягушка" в боевых условиях на Авдеевском направлении Минобороны показало первое применение робота "Лягушка" в боевых условиях, с его помощью уничтожили пулеметный расчет ВСУ на авдеевском направлении 2024-06-04T18:16 true PT2M03S

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