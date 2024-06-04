Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
Путин назначил секретаря Совбеза Шойгу координатором работы по развитию ОПК
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин назначил секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса.
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"Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", — сказал президент на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
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Глава государства отметил, что работу по проекту поручений в этой сфере необходимо завершить в ближайшее время. Речь идет о первоочередных задачах ОПК, об объемах и рентабельности производства наиболее востребованной продукции военного назначения, подчеркнул он.
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"Прошу сделать это завтра. Мы практически с коллегами уже сегодня в течение дня этот вопрос обсуждали. Достаточно, мне кажется, пообсуждали, надо завершать эту работу. И здесь тянуть не нужно", — отметил президент.
Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза с 12 мая 2024-го. До этого он с 2012 года возглавлял Министерство обороны. После инаугурации президента эту должность занял Андрей Белоусов.
Как сообщил в начале мая Владимир Путин, на новом посту Шойгу будет вести комиссию ВПК при президенте, а также займется организацией работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
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