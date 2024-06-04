https://ria.ru/20240604/shoygu-1950515418.html

Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК - РИА Новости, 04.06.2024

Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

Владимир Путин назначил секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T20:49

2024-06-04T20:49

2024-06-04T21:31

владимир путин

сергей шойгу

россия

совет безопасности рф

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин назначил секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса."Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", — сказал президент на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Глава государства отметил, что работу по проекту поручений в этой сфере необходимо завершить в ближайшее время. Речь идет о первоочередных задачах ОПК, об объемах и рентабельности производства наиболее востребованной продукции военного назначения, подчеркнул он."Прошу сделать это завтра. Мы практически с коллегами уже сегодня в течение дня этот вопрос обсуждали. Достаточно, мне кажется, пообсуждали, надо завершать эту работу. И здесь тянуть не нужно", — отметил президент.Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза с 12 мая 2024-го. До этого он с 2012 года возглавлял Министерство обороны. После инаугурации президента эту должность занял Андрей Белоусов.Как сообщил в начале мая Владимир Путин, на новом посту Шойгу будет вести комиссию ВПК при президенте, а также займется организацией работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

https://ria.ru/20240516/shoygu-1946322843.html

https://ria.ru/20240515/fsvts-1946249790.html

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владимир путин, сергей шойгу, россия, совет безопасности рф, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)