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Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК - РИА Новости, 04.06.2024
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20:49 04.06.2024 (обновлено: 21:31 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/shoygu-1950515418.html
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК - РИА Новости, 04.06.2024
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
Владимир Путин назначил секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:49
2024-06-04T21:31
владимир путин
сергей шойгу
россия
совет безопасности рф
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин назначил секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса."Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", — сказал президент на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Глава государства отметил, что работу по проекту поручений в этой сфере необходимо завершить в ближайшее время. Речь идет о первоочередных задачах ОПК, об объемах и рентабельности производства наиболее востребованной продукции военного назначения, подчеркнул он.&quot;Прошу сделать это завтра. Мы практически с коллегами уже сегодня в течение дня этот вопрос обсуждали. Достаточно, мне кажется, пообсуждали, надо завершать эту работу. И здесь тянуть не нужно&quot;, — отметил президент.Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза с 12 мая 2024-го. До этого он с 2012 года возглавлял Министерство обороны. После инаугурации президента эту должность занял Андрей Белоусов.Как сообщил в начале мая Владимир Путин, на новом посту Шойгу будет вести комиссию ВПК при президенте, а также займется организацией работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
https://ria.ru/20240516/shoygu-1946322843.html
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владимир путин, сергей шойгу, россия, совет безопасности рф, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Совет Безопасности РФ, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

Путин назначил секретаря Совбеза Шойгу координатором работы по развитию ОПК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин назначил секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса.
«
"Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники. Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", — сказал президент на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 16 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Шойгу назвал главную задачу на новом посту
16 мая, 08:48
Глава государства отметил, что работу по проекту поручений в этой сфере необходимо завершить в ближайшее время. Речь идет о первоочередных задачах ОПК, об объемах и рентабельности производства наиболее востребованной продукции военного назначения, подчеркнул он.
«

"Прошу сделать это завтра. Мы практически с коллегами уже сегодня в течение дня этот вопрос обсуждали. Достаточно, мне кажется, пообсуждали, надо завершать эту работу. И здесь тянуть не нужно", — отметил президент.

Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза с 12 мая 2024-го. До этого он с 2012 года возглавлял Министерство обороны. После инаугурации президента эту должность занял Андрей Белоусов.
Как сообщил в начале мая Владимир Путин, на новом посту Шойгу будет вести комиссию ВПК при президенте, а также займется организацией работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Глава ФСВТС высказался о кураторстве Шойгу
15 мая, 18:58
 
Владимир ПутинСергей ШойгуРоссияСовет Безопасности РФОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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