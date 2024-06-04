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Сенатор от Белгорода досрочно сложил полномочия по собственному желанию - РИА Новости, 04.06.2024
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18:47 04.06.2024 (обновлено: 22:30 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/senator-1950494142.html
Сенатор от Белгорода досрочно сложил полномочия по собственному желанию
Сенатор от Белгорода досрочно сложил полномочия по собственному желанию - РИА Новости, 04.06.2024
Сенатор от Белгорода досрочно сложил полномочия по собственному желанию
Сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно сложить полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:47
2024-06-04T22:30
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно сложить полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.&quot;Савченко написал заявление по собственному желанию&quot;, — сказал он.Тимченко подчеркнул, что Савченко отдал стране все силы, и теперь он будет заниматься здоровьем, отдыхом и развитием личностного потенциала. Полномочия сенатора истекают в сентябре 2025 года. Вопрос об их досрочном прекращении включен в повестку заседания на 5 июня.
https://ria.ru/20240604/polnomochiya-1950504000.html
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политика, белгород, совет федерации рф
Политика, Белгород, Совет Федерации РФ
Сенатор от Белгорода досрочно сложил полномочия по собственному желанию

Сенатор от Белгорода Савченко досрочно сложил полномочия по собственному желанию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации Евгений Савченко
Член Совета Федерации Евгений Савченко - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Член Совета Федерации Евгений Савченко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно сложить полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
«

"Савченко написал заявление по собственному желанию", — сказал он.

Тимченко подчеркнул, что Савченко отдал стране все силы, и теперь он будет заниматься здоровьем, отдыхом и развитием личностного потенциала.
Полномочия сенатора истекают в сентябре 2025 года. Вопрос об их досрочном прекращении включен в повестку заседания на 5 июня.
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