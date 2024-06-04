https://ria.ru/20240604/senator-1950494142.html

Сенатор от Белгорода досрочно сложил полномочия по собственному желанию

Сенатор от Белгорода досрочно сложил полномочия по собственному желанию - РИА Новости, 04.06.2024

Сенатор от Белгорода досрочно сложил полномочия по собственному желанию

Сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно сложить полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:47

2024-06-04T18:47

2024-06-04T22:30

политика

белгород

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно сложить полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко."Савченко написал заявление по собственному желанию", — сказал он.Тимченко подчеркнул, что Савченко отдал стране все силы, и теперь он будет заниматься здоровьем, отдыхом и развитием личностного потенциала. Полномочия сенатора истекают в сентябре 2025 года. Вопрос об их досрочном прекращении включен в повестку заседания на 5 июня.

https://ria.ru/20240604/polnomochiya-1950504000.html

белгород

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, белгород, совет федерации рф