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Сбербанк планирует открыть первые отделения в новых регионах - РИА Новости, 04.06.2024
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16:35 04.06.2024 (обновлено: 16:40 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/sberbank-1950453220.html
Сбербанк планирует открыть первые отделения в новых регионах
Сбербанк планирует открыть первые отделения в новых регионах - РИА Новости, 04.06.2024
Сбербанк планирует открыть первые отделения в новых регионах
Сбербанк планирует до конца июля открыть первые 16 отделений в новых регионах РФ, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:35
2024-06-04T16:40
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
совет федерации рф
сбер
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сбербанк планирует до конца июля открыть первые 16 отделений в новых регионах РФ, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. "По поводу новых территорий: мы до конца июля собираемся открыть 16 отделений уже физических, на новых территориях начнем полноценные операции", - сказал Греф.Он отметил, что "Сбер" занимается этим с середины прошлого года."Сейчас идет ремонт и подготовка зданий, и в течение полутора месяцев мы первые 16 отделений должны открыть там", - уточил Греф."Так что мы будем присутствовать на всей территории страны. И мы помогаем сильно новым территориям, на самом деле, в восстановлении, мы, наверное, самый крупный донор с точки зрения помощи в восстановлении, в первую очередь, социальной сферы, спортивных сооружений и детских учреждений и так далее", - добавил глава Сбербанка.
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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, совет федерации рф, сбер
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Совет Федерации РФ, Сбер
Сбербанк планирует открыть первые отделения в новых регионах

Греф: Сбербанк планирует открыть 16 отделений в новых регионах до конца июля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сбербанк планирует до конца июля открыть первые 16 отделений в новых регионах РФ, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации.
«
"По поводу новых территорий: мы до конца июля собираемся открыть 16 отделений уже физических, на новых территориях начнем полноценные операции", - сказал Греф.
Он отметил, что "Сбер" занимается этим с середины прошлого года.
"Сейчас идет ремонт и подготовка зданий, и в течение полутора месяцев мы первые 16 отделений должны открыть там", - уточил Греф.
"Так что мы будем присутствовать на всей территории страны. И мы помогаем сильно новым территориям, на самом деле, в восстановлении, мы, наверное, самый крупный донор с точки зрения помощи в восстановлении, в первую очередь, социальной сферы, спортивных сооружений и детских учреждений и так далее", - добавил глава Сбербанка.
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ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк РоссииСовет Федерации РФСбер
 
 
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