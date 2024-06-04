https://ria.ru/20240604/sberbank-1950453220.html

Сбербанк планирует открыть первые отделения в новых регионах

Сбербанк планирует открыть первые отделения в новых регионах - РИА Новости, 04.06.2024

Сбербанк планирует открыть первые отделения в новых регионах

Сбербанк планирует до конца июля открыть первые 16 отделений в новых регионах РФ, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:35

2024-06-04T16:35

2024-06-04T16:40

экономика

россия

герман греф

сбербанк россии

совет федерации рф

сбер

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сбербанк планирует до конца июля открыть первые 16 отделений в новых регионах РФ, заявил глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации. "По поводу новых территорий: мы до конца июля собираемся открыть 16 отделений уже физических, на новых территориях начнем полноценные операции", - сказал Греф.Он отметил, что "Сбер" занимается этим с середины прошлого года."Сейчас идет ремонт и подготовка зданий, и в течение полутора месяцев мы первые 16 отделений должны открыть там", - уточил Греф."Так что мы будем присутствовать на всей территории страны. И мы помогаем сильно новым территориям, на самом деле, в восстановлении, мы, наверное, самый крупный донор с точки зрения помощи в восстановлении, в первую очередь, социальной сферы, спортивных сооружений и детских учреждений и так далее", - добавил глава Сбербанка.

https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, совет федерации рф, сбер