https://ria.ru/20240604/rnkhap-1950344170.html

Южная Корея уведомила о приостановке военного соглашения с КНДР

Южная Корея уведомила о приостановке военного соглашения с КНДР - РИА Новости, 04.06.2024

Южная Корея уведомила о приостановке военного соглашения с КНДР

Южная Корея заранее уведомила близлежащие страны о своем решении приостановить действие военного соглашения с КНДР, соответствующие разъяснения получили как США РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:08

2024-06-04T11:08

2024-06-04T11:12

в мире

космос - риа наука

южная корея

сша

япония

юн сок ель

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40138/45/401384528_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_aefbfa290061f5671822035cb34cb05e.jpg

СЕУЛ, 4 июн - РИА Новости. Южная Корея заранее уведомила близлежащие страны о своем решении приостановить действие военного соглашения с КНДР, соответствующие разъяснения получили как США и Япония, так и Россия и Китай, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на чиновника южнокорейского МИД. "Мы разъяснили США, Японии, Китаю и России справедливые и законные меры, предпринятые (нашим) правительством", - заявил журналистам неназванный чиновник, уточнив, что соответствующее уведомление было отправлено накануне. Он не стал уточнять, как отреагировали в Москве и Пекине на решение южнокорейского правительства, сославшись на неуместность раскрытия содержания переговоров, ведущихся по дипломатическим каналам. При этом представитель министерства отметил, что Южная Корея продолжит плотное взаимодействие с США по всем вопросам, связанным с проблемами Корейского полуострова. Ранее сегодня правительство Республики Корея в ходе заседания одобрило предложение о приостановке действия межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, соответствующее постановление уже подписал президент страны Юн Сок Ёль. Это позволит Южной Корее возобновить военные учения вблизи границы, пропагандистское вещание в направлении КНДР, а также другие действия, ранее определявшиеся военным соглашением в качестве враждебных. Непосредственным поводом для такого решения стала отправка КНДР 3,5 тысячи воздушных шаров с 15 тоннами бумажного мусора в приграничные районы Южной Кореи. В Пхеньяне назвали это ответом на участившиеся в последнее время случаи отправки южнокорейскими активистами антипхеньянских материалов на Север, что также было запрещено предыдущими договоренностями. В КНДР пообещали впредь отвечать на каждый подобный инцидент десятикратно. В Сеуле, в свою очередь, назвали претензии необоснованными и пообещали принять меры, которые Северной Корее "будет сложно перенести". При этом сами южнокорейские активисты, отправляющие листовки в КНДР, подтвердили, что последний раз отправляли их 10 мая, и заявили, что могут приостановить свою деятельность, только если лидер КНДР Ким Чен Ын извинится за отправку шаров в Южную Корею.

https://ria.ru/20240602/koreya-1950033895.html

https://ria.ru/20231123/kndr-1911210374.html

южная корея

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, южная корея, сша, япония, юн сок ель, ким чен ын