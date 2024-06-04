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Южная Корея уведомила о приостановке военного соглашения с КНДР - РИА Новости, 04.06.2024
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11:08 04.06.2024 (обновлено: 11:12 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/rnkhap-1950344170.html
Южная Корея уведомила о приостановке военного соглашения с КНДР
Южная Корея уведомила о приостановке военного соглашения с КНДР - РИА Новости, 04.06.2024
Южная Корея уведомила о приостановке военного соглашения с КНДР
Южная Корея заранее уведомила близлежащие страны о своем решении приостановить действие военного соглашения с КНДР, соответствующие разъяснения получили как США РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:08
2024-06-04T11:12
в мире
космос - риа наука
южная корея
сша
япония
юн сок ель
ким чен ын
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СЕУЛ, 4 июн - РИА Новости. Южная Корея заранее уведомила близлежащие страны о своем решении приостановить действие военного соглашения с КНДР, соответствующие разъяснения получили как США и Япония, так и Россия и Китай, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на чиновника южнокорейского МИД. "Мы разъяснили США, Японии, Китаю и России справедливые и законные меры, предпринятые (нашим) правительством", - заявил журналистам неназванный чиновник, уточнив, что соответствующее уведомление было отправлено накануне. Он не стал уточнять, как отреагировали в Москве и Пекине на решение южнокорейского правительства, сославшись на неуместность раскрытия содержания переговоров, ведущихся по дипломатическим каналам. При этом представитель министерства отметил, что Южная Корея продолжит плотное взаимодействие с США по всем вопросам, связанным с проблемами Корейского полуострова. Ранее сегодня правительство Республики Корея в ходе заседания одобрило предложение о приостановке действия межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, соответствующее постановление уже подписал президент страны Юн Сок Ёль. Это позволит Южной Корее возобновить военные учения вблизи границы, пропагандистское вещание в направлении КНДР, а также другие действия, ранее определявшиеся военным соглашением в качестве враждебных. Непосредственным поводом для такого решения стала отправка КНДР 3,5 тысячи воздушных шаров с 15 тоннами бумажного мусора в приграничные районы Южной Кореи. В Пхеньяне назвали это ответом на участившиеся в последнее время случаи отправки южнокорейскими активистами антипхеньянских материалов на Север, что также было запрещено предыдущими договоренностями. В КНДР пообещали впредь отвечать на каждый подобный инцидент десятикратно. В Сеуле, в свою очередь, назвали претензии необоснованными и пообещали принять меры, которые Северной Корее "будет сложно перенести". При этом сами южнокорейские активисты, отправляющие листовки в КНДР, подтвердили, что последний раз отправляли их 10 мая, и заявили, что могут приостановить свою деятельность, только если лидер КНДР Ким Чен Ын извинится за отправку шаров в Южную Корею.
https://ria.ru/20240602/koreya-1950033895.html
https://ria.ru/20231123/kndr-1911210374.html
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в мире, космос - риа наука, южная корея, сша, япония, юн сок ель, ким чен ын
В мире, Космос - РИА Наука, Южная Корея, США, Япония, Юн Сок Ель, Ким Чен Ын
Южная Корея уведомила о приостановке военного соглашения с КНДР

Южная Корея уведомила Россию и Китай о приостановке военного соглашения с КНДР

© РИА Новости / Петров | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Петров
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СЕУЛ, 4 июн - РИА Новости. Южная Корея заранее уведомила близлежащие страны о своем решении приостановить действие военного соглашения с КНДР, соответствующие разъяснения получили как США и Япония, так и Россия и Китай, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на чиновника южнокорейского МИД.
«
"Мы разъяснили США, Японии, Китаю и России справедливые и законные меры, предпринятые (нашим) правительством", - заявил журналистам неназванный чиновник, уточнив, что соответствующее уведомление было отправлено накануне.
Мешки с мусором на воздушных шарах, предположительно отправленные Северной Кореей, в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
КНДР приостановит отправку воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи
2 июня, 17:42
Он не стал уточнять, как отреагировали в Москве и Пекине на решение южнокорейского правительства, сославшись на неуместность раскрытия содержания переговоров, ведущихся по дипломатическим каналам. При этом представитель министерства отметил, что Южная Корея продолжит плотное взаимодействие с США по всем вопросам, связанным с проблемами Корейского полуострова.
Ранее сегодня правительство Республики Корея в ходе заседания одобрило предложение о приостановке действия межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, соответствующее постановление уже подписал президент страны Юн Сок Ёль. Это позволит Южной Корее возобновить военные учения вблизи границы, пропагандистское вещание в направлении КНДР, а также другие действия, ранее определявшиеся военным соглашением в качестве враждебных.
Непосредственным поводом для такого решения стала отправка КНДР 3,5 тысячи воздушных шаров с 15 тоннами бумажного мусора в приграничные районы Южной Кореи. В Пхеньяне назвали это ответом на участившиеся в последнее время случаи отправки южнокорейскими активистами антипхеньянских материалов на Север, что также было запрещено предыдущими договоренностями. В КНДР пообещали впредь отвечать на каждый подобный инцидент десятикратно.
В Сеуле, в свою очередь, назвали претензии необоснованными и пообещали принять меры, которые Северной Корее "будет сложно перенести". При этом сами южнокорейские активисты, отправляющие листовки в КНДР, подтвердили, что последний раз отправляли их 10 мая, и заявили, что могут приостановить свою деятельность, только если лидер КНДР Ким Чен Ын извинится за отправку шаров в Южную Корею.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
КНДР возобновит все ранее приостановленные военные меры, передают СМИ
23 ноября 2023, 00:27
 
В миреКосмос - РИА НаукаЮжная КореяСШАЯпонияЮн Сок ЕльКим Чен Ын
 
 
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