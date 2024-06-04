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"Сделали специально": Риттер раскрыл, почему ему не дали вылететь в Россию
"Сделали специально": Риттер раскрыл, почему ему не дали вылететь в Россию - РИА Новости, 04.06.2024
"Сделали специально": Риттер раскрыл, почему ему не дали вылететь в Россию
Изъятие паспорта перед полетом в Россию для участия в ПМЭФ было спланированной акцией американского правительства, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:31
2024-06-04T10:31
2024-06-04T10:32
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Изъятие паспорта перед полетом в Россию для участия в ПМЭФ было спланированной акцией американского правительства, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Ask the Inspector, опубликованном в социальной сети Х."Это было запланированной засадой. Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны правительства США, чтобы помешать мне сесть на самолет и принять участие в мероприятии", — отметил он.По мнению Риттера, Вашингтон испугался того, что он собирался сказать на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он также заверил, что в любом случае приедет в Россию, пусть даже позже, чем планировалось.В понедельник власти не дали Риттеру вылететь из Нью-Йорка и изъяли у него паспорт. Документ он до сих пор так и не получил.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня.
https://ria.ru/20240604/ritter-1950304270.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), санкт-петербург, скотт риттер, вооруженные силы сша
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Санкт-Петербург, Скотт Риттер, Вооруженные силы США
"Сделали специально": Риттер раскрыл, почему ему не дали вылететь в Россию
Риттер: изъятие паспорта перед вылетом в РФ было запланированной засадой США