https://ria.ru/20240604/ritter-1950304270.html

Госдеп отказался комментировать ситуацию с недопуском Риттера в Россию

Госдеп отказался комментировать ситуацию с недопуском Риттера в Россию - РИА Новости, 04.06.2024

Госдеп отказался комментировать ситуацию с недопуском Риттера в Россию

Госдеп отказался комментировать информацию о препятствовании поездке американца Скотта Риттера в Россию, об этом представитель ведомства заявил РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T03:47

2024-06-04T03:47

2024-06-04T08:55

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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Госдеп отказался комментировать информацию о препятствовании поездке американца Скотта Риттера в Россию, об этом представитель ведомства заявил РИА Новости."Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США", — сказали в Госдепе.Накануне экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" Госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.Риттер известен своими пророссийскими взглядами. Экс-разведчик среди прочего активно комментировал специальную военную операцию на Украине, в частности критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, а также прогнозировал неудачи украинской армии. Экс-военный также критиковал и Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20240603/zakharova-1950295708.html

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россия, сша, государственный департамент сша, в мире, скотт риттер