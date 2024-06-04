https://ria.ru/20240604/rets-1950382810.html

РЭЦ: прием заявок на компенсацию части затрат по НИОКР начнется 10 июня

РЭЦ: прием заявок на компенсацию части затрат по НИОКР начнется 10 июня - РИА Новости, 04.06.2024

РЭЦ: прием заявок на компенсацию части затрат по НИОКР начнется 10 июня

Прием заявок от российских экспортеров на участие в отборе на компенсацию части затрат, связанных с проведением научно-исследовательских и... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:25

2024-06-04T13:25

2024-06-04T13:25

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Прием заявок от российских экспортеров на участие в отборе на компенсацию части затрат, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях создания новой продукции или омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков, начнется 10 июня в 9.00 мск, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."Компенсировать можно до 50% затрат по проекту, связанному с одним из видов деятельности: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях создания новой конкурентоспособной продукции в соответствии с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках, и омологация существующей промышленной продукции в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции с новыми техническими и (или) эксплуатационными характеристиками для обеспечения соответствия существующей промышленной продукции требованиям внешних рынков", - говорится в сообщении.Поддержка экспортерам предоставляется по результатам отбора заявок. Получить компенсацию можно на затраты по проекту на срок, не превышающий 36 месяцев (включая период, в котором заявитель понес расходы с 1 июля 2023 года).Подать заявку можно на платформе "Мой экспорт" или на ГИСП. Документы на участие в отборе могут подать экспортеры, которые создают высокотехнологичную продукцию, включенную в перечень продукции, утвержденный решением Минпромторга России. Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на сайте РЭЦ.Прием заявок продлится до 18.00 мск 11 июля 2024 года."Развитие и поддержка экспортных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ играют ключевую роль в укреплении конкурентоспособности страны на международной арене. Они способствуют экономическому росту, диверсификации экономики, привлечению инвестиций, укреплению международного сотрудничества и общему научно-техническому прогрессу, что делает экономику более устойчивой и инновационной", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

https://ria.ru/20240523/rets-1947825287.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)