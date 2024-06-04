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Эксперт рассказала о праве подрядчика просить предоплату при ремонте жилья - РИА Новости, 04.06.2024
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02:18 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/remont-1950301304.html
Эксперт рассказала о праве подрядчика просить предоплату при ремонте жилья
Эксперт рассказала о праве подрядчика просить предоплату при ремонте жилья - РИА Новости, 04.06.2024
Эксперт рассказала о праве подрядчика просить предоплату при ремонте жилья
Подрядчик вправе просить предоплату при ремонте жилья, но нужно требовать чеки, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T02:18
2024-06-04T02:18
александра пожарская
россия
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подрядчик вправе просить предоплату при ремонте жилья, но нужно требовать чеки, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. "Существует заблуждение, что подрядчик не вправе просить предоплату за монтаж и выполнение ремонтных работ. Однако это неверно. Например, остекление помещения, замена балконных блоков и дверей производится монтажниками. Но сами конструкции специалисты заказывают по нужным размерам и параметрам у производителей после замера. Производство окон, блоков и дверей, фурнитуру и расходный материал заказывают у дилеров и производителей и, как правило, всё это составляет 60-70% стоимости всего заказа," - рассказала Пожарская. По ее словам, если же клиент самостоятельно приобретает конструкцию, то мастер может отказаться от её установки, поскольку потребитель, в отличие от специалиста, не знает некоторых нюансов и особенностей, не может их учесть, что сделает монтаж невозможным или повлияет на его качество, то же самое можно сказать и об отделочных работах. "Самый комфортный и безопасный способ получить желаемый ремонт – заниматься выбором материалов вместе с подрядчиком, доверить ему закупку, но при этом требовать чеки, накладные и проверять расход по смете", - отметила эксперт.
https://realty.ria.ru/20240603/stroyka-1949627084.html
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александра пожарская, россия, общество
Александра Пожарская, Россия, Общество
Эксперт рассказала о праве подрядчика просить предоплату при ремонте жилья

Эксперт Пожарская: подрядчик вправе просить предоплату, но нужно требовать чеки

© iStock.com / francescomoufotografoЭлектрик прокладывает кабель между зажимами розетки во время подключения электричества
Электрик прокладывает кабель между зажимами розетки во время подключения электричества - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© iStock.com / francescomoufotografo
Электрик прокладывает кабель между зажимами розетки во время подключения электричества. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подрядчик вправе просить предоплату при ремонте жилья, но нужно требовать чеки, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.
"Существует заблуждение, что подрядчик не вправе просить предоплату за монтаж и выполнение ремонтных работ. Однако это неверно. Например, остекление помещения, замена балконных блоков и дверей производится монтажниками. Но сами конструкции специалисты заказывают по нужным размерам и параметрам у производителей после замера. Производство окон, блоков и дверей, фурнитуру и расходный материал заказывают у дилеров и производителей и, как правило, всё это составляет 60-70% стоимости всего заказа," - рассказала Пожарская.
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По ее словам, если же клиент самостоятельно приобретает конструкцию, то мастер может отказаться от её установки, поскольку потребитель, в отличие от специалиста, не знает некоторых нюансов и особенностей, не может их учесть, что сделает монтаж невозможным или повлияет на его качество, то же самое можно сказать и об отделочных работах.
"Самый комфортный и безопасный способ получить желаемый ремонт – заниматься выбором материалов вместе с подрядчиком, доверить ему закупку, но при этом требовать чеки, накладные и проверять расход по смете", - отметила эксперт.
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