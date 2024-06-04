https://ria.ru/20240604/putin-1950506018.html

Путин призвал создавать благоприятные условия для сельхозпроизводителей

Путин призвал создавать благоприятные условия для сельхозпроизводителей - РИА Новости, 04.06.2024

Путин призвал создавать благоприятные условия для сельхозпроизводителей

Президент России Владимир Путин призвал министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком кабинета министров по созданию благоприятных... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:56

2024-06-04T19:56

2024-06-04T20:21

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком кабинета министров по созданию благоприятных экономических условий для сельскохозяйственных производителей."Надо условия создавать соответствующие, надо с экономическим блоком правительства поработать, с Минфином как следует - условия создавать, может, быстрее инвестиции пойдут, у нас же есть для этого все условия", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240604/posevnaya-1950504952.html

россия

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)