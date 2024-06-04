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Путин призвал создавать благоприятные условия для сельхозпроизводителей - РИА Новости, 04.06.2024
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19:56 04.06.2024 (обновлено: 20:21 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/putin-1950506018.html
Путин призвал создавать благоприятные условия для сельхозпроизводителей
Путин призвал создавать благоприятные условия для сельхозпроизводителей - РИА Новости, 04.06.2024
Путин призвал создавать благоприятные условия для сельхозпроизводителей
Президент России Владимир Путин призвал министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком кабинета министров по созданию благоприятных... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:56
2024-06-04T20:21
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком кабинета министров по созданию благоприятных экономических условий для сельскохозяйственных производителей."Надо условия создавать соответствующие, надо с экономическим блоком правительства поработать, с Минфином как следует - условия создавать, может, быстрее инвестиции пойдут, у нас же есть для этого все условия", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин призвал создавать благоприятные условия для сельхозпроизводителей

Путин: необходимо создавать благоприятные условия для сельхозпроизводителей

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком кабинета министров по созданию благоприятных экономических условий для сельскохозяйственных производителей.
"Надо условия создавать соответствующие, надо с экономическим блоком правительства поработать, с Минфином как следует - условия создавать, может, быстрее инвестиции пойдут, у нас же есть для этого все условия", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Путин на совещании с членами Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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