https://ria.ru/20240604/putin-1950466913.html
Путин и Додик обсудят на ПМЭФ ситуацию в Боснии и Герцеговине
Путин и Додик обсудят на ПМЭФ ситуацию в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 04.06.2024
Путин и Додик обсудят на ПМЭФ ситуацию в Боснии и Герцеговине
Контакты президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком становятся традиционными, сообщил... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:12
2024-06-04T17:12
2024-06-04T17:25
пмэф-2024
россия
босния и герцеговина
республика сербская
юрий ушаков
владимир путин
милорад додик
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928767298_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_2b9baf43950c42756616b6aade290b74.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком становятся традиционными, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Еще один контакт (президента РФ Владимира Путина - ред.), он тоже становится традиционным. Это президент Республики Сербской Милорад Додик. Путин относительно недавно с ним встречался, это было в феврале этого года в рамках международных спортивных игр "Игры будущего" в Казани", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.На встрече 6 июня на полях ПМЭФ президенты обсудят текущую ситуацию в Боснии и Герцеговине и резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице, сообщил Ушаков."Мы обсудим, естественно, текущую политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине, положение дел на Балканах в целом, вопросы также касательно двусторонних отношений (с Республикой Сербской - ред.), затронем, конечно, резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Сребреница" от 23 мая", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950460841.html
россия
босния и герцеговина
республика сербская
сребреница
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928767298_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_7f4d5994167f1b471161a3fd53d50555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, босния и герцеговина, республика сербская, юрий ушаков, владимир путин, милорад додик, оон, генеральная ассамблея оон, в мире, сребреница
ПМЭФ-2024, Россия, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Милорад Додик, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире, Сребреница
Путин и Додик обсудят на ПМЭФ ситуацию в Боснии и Герцеговине
Путин и Додик на встрече 6 июня обсудят резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице