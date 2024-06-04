https://ria.ru/20240604/putin-1950466913.html

Путин и Додик обсудят на ПМЭФ ситуацию в Боснии и Герцеговине

Путин и Додик обсудят на ПМЭФ ситуацию в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 04.06.2024

Путин и Додик обсудят на ПМЭФ ситуацию в Боснии и Герцеговине

Контакты президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком становятся традиционными, сообщил... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:12

2024-06-04T17:12

2024-06-04T17:25

пмэф-2024

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босния и герцеговина

республика сербская

юрий ушаков

владимир путин

милорад додик

оон

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком становятся традиционными, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Еще один контакт (президента РФ Владимира Путина - ред.), он тоже становится традиционным. Это президент Республики Сербской Милорад Додик. Путин относительно недавно с ним встречался, это было в феврале этого года в рамках международных спортивных игр "Игры будущего" в Казани", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.На встрече 6 июня на полях ПМЭФ президенты обсудят текущую ситуацию в Боснии и Герцеговине и резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице, сообщил Ушаков."Мы обсудим, естественно, текущую политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине, положение дел на Балканах в целом, вопросы также касательно двусторонних отношений (с Республикой Сербской - ред.), затронем, конечно, резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Сребреница" от 23 мая", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/pmef-1950460841.html

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