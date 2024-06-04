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Путин и Додик обсудят на ПМЭФ ситуацию в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:12 04.06.2024 (обновлено: 17:25 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/putin-1950466913.html
Путин и Додик обсудят на ПМЭФ ситуацию в Боснии и Герцеговине
Путин и Додик обсудят на ПМЭФ ситуацию в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 04.06.2024
Путин и Додик обсудят на ПМЭФ ситуацию в Боснии и Герцеговине
Контакты президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком становятся традиционными, сообщил... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:12
2024-06-04T17:25
пмэф-2024
россия
босния и герцеговина
республика сербская
юрий ушаков
владимир путин
милорад додик
оон
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком становятся традиционными, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Еще один контакт (президента РФ Владимира Путина - ред.), он тоже становится традиционным. Это президент Республики Сербской Милорад Додик. Путин относительно недавно с ним встречался, это было в феврале этого года в рамках международных спортивных игр "Игры будущего" в Казани", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.На встрече 6 июня на полях ПМЭФ президенты обсудят текущую ситуацию в Боснии и Герцеговине и резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице, сообщил Ушаков."Мы обсудим, естественно, текущую политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине, положение дел на Балканах в целом, вопросы также касательно двусторонних отношений (с Республикой Сербской - ред.), затронем, конечно, резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Сребреница" от 23 мая", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950460841.html
россия
босния и герцеговина
республика сербская
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россия, босния и герцеговина, республика сербская, юрий ушаков, владимир путин, милорад додик, оон, генеральная ассамблея оон, в мире, сребреница
ПМЭФ-2024, Россия, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Милорад Додик, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире, Сребреница
Путин и Додик обсудят на ПМЭФ ситуацию в Боснии и Герцеговине

Путин и Додик на встрече 6 июня обсудят резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербская Милорад Додик
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербская Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербская Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком становятся традиционными, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Еще один контакт (президента РФ Владимира Путина - ред.), он тоже становится традиционным. Это президент Республики Сербской Милорад Додик. Путин относительно недавно с ним встречался, это было в феврале этого года в рамках международных спортивных игр "Игры будущего" в Казани", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
На встрече 6 июня на полях ПМЭФ президенты обсудят текущую ситуацию в Боснии и Герцеговине и резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице, сообщил Ушаков.
"Мы обсудим, естественно, текущую политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине, положение дел на Балканах в целом, вопросы также касательно двусторонних отношений (с Республикой Сербской - ред.), затронем, конечно, резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Сребреница" от 23 мая", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
На ПМЭФ приедут политики более чем из 45 стран, заявил Ушаков
Вчера, 17:03
 
ПМЭФ-2024РоссияБосния и ГерцеговинаРеспублика СербскаяЮрий УшаковВладимир ПутинМилорад ДодикООНГенеральная Ассамблея ООНВ миреСребреница
 
 
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