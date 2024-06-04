https://ria.ru/20240604/putin-1950464552.html
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике - РИА Новости, 04.06.2024
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы по международной проблематике, РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:09
2024-06-04T17:09
2024-06-04T17:09
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Естественно, в ходе ответов на вопросы президент как всегда ответит и на многочисленные вопросы по международной проблематике. В том числе касающиеся и украинского кризиса", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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россия, юрий ушаков, владимир путин, украина
ПМЭФ-2024, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Украина
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике, затронет Украину
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Естественно, в ходе ответов на вопросы президент как всегда ответит и на многочисленные вопросы по международной проблематике. В том числе касающиеся и украинского кризиса", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.