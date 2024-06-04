https://ria.ru/20240604/putin-1950464552.html

Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике

Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике - РИА Новости, 04.06.2024

Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы по международной проблематике, РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:09

2024-06-04T17:09

2024-06-04T17:09

пмэф-2024

россия

юрий ушаков

владимир путин

украина

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Естественно, в ходе ответов на вопросы президент как всегда ответит и на многочисленные вопросы по международной проблематике. В том числе касающиеся и украинского кризиса", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html

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россия, юрий ушаков, владимир путин, украина