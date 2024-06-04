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Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:09 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/putin-1950464552.html
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике - РИА Новости, 04.06.2024
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы по международной проблематике, РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:09
2024-06-04T17:09
пмэф-2024
россия
юрий ушаков
владимир путин
украина
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Естественно, в ходе ответов на вопросы президент как всегда ответит и на многочисленные вопросы по международной проблематике. В том числе касающиеся и украинского кризиса", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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россия, юрий ушаков, владимир путин, украина
ПМЭФ-2024, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Украина
Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике

Путин на ПМЭФ ответит на вопросы по международной проблематике, затронет Украину

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Естественно, в ходе ответов на вопросы президент как всегда ответит и на многочисленные вопросы по международной проблематике. В том числе касающиеся и украинского кризиса", - сообщил Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Песков рассказал о международных контактах Путина на ПМЭФ
3 июня, 12:35
 
ПМЭФ-2024РоссияЮрий УшаковВладимир ПутинУкраина
 
 
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