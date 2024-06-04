https://ria.ru/20240604/putin-1950364586.html

Путин планирует пообщаться в Петербурге с президентом Боливии

Путин планирует пообщаться в Петербурге с президентом Боливии - РИА Новости, 04.06.2024

Путин планирует пообщаться в Петербурге с президентом Боливии

Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе планируют пообщаться на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:20

2024-06-04T12:20

2024-06-04T12:20

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санкт-петербург

боливия

россия

политика

владимир путин

луис арсе

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе планируют пообщаться на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Да, действительно, он (Арсе) будет в Санкт-Петербурге, и, конечно же, это будет хороший повод для двух президентов пообщаться, что они и сделают. Но по деталям расскажет отдельно мой коллега (помощник президента - ред.) Ушаков", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли двусторонняя встреча Путина и Арсе на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Кирилл Волков

санкт-петербург, боливия, россия, политика, владимир путин, луис арсе, дмитрий песков