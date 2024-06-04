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Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:17 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/putin-1950363679.html
Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга
Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга - РИА Новости, 04.06.2024
Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером прибудет в Санкт-Петербург, там в режиме ВКС он проведет совещание с кабмином, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:17
2024-06-04T12:17
пмэф-2024
политика
санкт-петербург
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером прибудет в Санкт-Петербург, там в режиме ВКС он проведет совещание с кабмином, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент сегодня работает в Москве. Во второй половине дня уже ближе к вечеру, точнее, правильно сказать вечером, он уже будет в Санкт-Петербурге. У президента далее уже начинается завтра-послезавтра программа в Санкт-Петербурге в преддверии Санкт-Петербургского экономического форума", - сказал Песков. Он отметил, что, уже находясь в Санкт-Петербурге, президент проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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политика, санкт-петербург, россия, владимир путин, дмитрий песков
ПМЭФ-2024, Политика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга

Песков: Путин вечером прибудет в Петербург и оттуда поговорит с правительством

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером прибудет в Санкт-Петербург, там в режиме ВКС он проведет совещание с кабмином, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Москве. Во второй половине дня уже ближе к вечеру, точнее, правильно сказать вечером, он уже будет в Санкт-Петербурге. У президента далее уже начинается завтра-послезавтра программа в Санкт-Петербурге в преддверии Санкт-Петербургского экономического форума", - сказал Песков. Он отметил, что, уже находясь в Санкт-Петербурге, президент проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Песков рассказал о международных контактах Путина на ПМЭФ
Вчера, 12:35
 
ПМЭФ-2024ПолитикаСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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