https://ria.ru/20240604/putin-1950363679.html
Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга
Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга - РИА Новости, 04.06.2024
Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером прибудет в Санкт-Петербург, там в режиме ВКС он проведет совещание с кабмином, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:17
2024-06-04T12:17
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером прибудет в Санкт-Петербург, там в режиме ВКС он проведет совещание с кабмином, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент сегодня работает в Москве. Во второй половине дня уже ближе к вечеру, точнее, правильно сказать вечером, он уже будет в Санкт-Петербурге. У президента далее уже начинается завтра-послезавтра программа в Санкт-Петербурге в преддверии Санкт-Петербургского экономического форума", - сказал Песков. Он отметил, что, уже находясь в Санкт-Петербурге, президент проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, санкт-петербург, россия, владимир путин, дмитрий песков
ПМЭФ-2024, Политика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга
Песков: Путин вечером прибудет в Петербург и оттуда поговорит с правительством