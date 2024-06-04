https://ria.ru/20240604/pmef-1950530567.html

Еврейская община в этом году примет участие в ПМЭФ

Еврейская община в этом году примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024

Еврейская община в этом году примет участие в ПМЭФ

Еврейская община в этом году примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 7 июня в рамках открытой программы Еврейское деловое... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:59

2024-06-04T22:59

2024-06-04T22:59

пмэф-2024

санкт-петербург

россия

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 4 июн -РИА Новости. Еврейская община в этом году примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 7 июня в рамках открытой программы Еврейское деловое сообщество Санкт-Петербурга "Свой среди своих" расскажет о религиозных и культурных традициях, сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР). "Открытая программа Еврейского делового сообщества "Свой среди своих" позволит прикоснуться к теме еврейской культуры и традиций и будет созвучна главной теме Форума: "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста", - говорится в сообщении. Как сообщила пресс-служба ФЕОР, 7 июня Еврейское деловое сообщество Санкт-Петербурга "Свой среди своих" пригласит всех желающих познакомиться с тем, как протекает еврейская общинная жизнь в России. Для гостей будет организована экскурсия по Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга с рассказом об истории и культуре еврейского народа. Участники форума смогут приобщиться к одному из главных иудейских обычаев: соблюдения шаббата и приобщится к традициям праздника за традиционным ужином в синагоге. "Внимание ПМЭФ к аспектам социального и культурного развития позволяет представителям разных народов и религий осветить свои ценности и традиции, выйти на диалог с широкой аудиторией. Такой диалог позволит людям находить всё больше ценностей, которые их объединяют", - подчеркнули в пресс-службе. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240531/pobeda-1949557599.html

https://ria.ru/20240603/pmef-1950182071.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, федерация еврейских общин россии