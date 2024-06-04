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Еврейская община в этом году примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:59 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/pmef-1950530567.html
Еврейская община в этом году примет участие в ПМЭФ
Еврейская община в этом году примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
Еврейская община в этом году примет участие в ПМЭФ
Еврейская община в этом году примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 7 июня в рамках открытой программы Еврейское деловое... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:59
2024-06-04T22:59
пмэф-2024
санкт-петербург
россия
федерация еврейских общин россии
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МОСКВА, 4 июн -РИА Новости. Еврейская община в этом году примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 7 июня в рамках открытой программы Еврейское деловое сообщество Санкт-Петербурга "Свой среди своих" расскажет о религиозных и культурных традициях, сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР). "Открытая программа Еврейского делового сообщества "Свой среди своих" позволит прикоснуться к теме еврейской культуры и традиций и будет созвучна главной теме Форума: "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста", - говорится в сообщении. Как сообщила пресс-служба ФЕОР, 7 июня Еврейское деловое сообщество Санкт-Петербурга "Свой среди своих" пригласит всех желающих познакомиться с тем, как протекает еврейская общинная жизнь в России. Для гостей будет организована экскурсия по Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга с рассказом об истории и культуре еврейского народа. Участники форума смогут приобщиться к одному из главных иудейских обычаев: соблюдения шаббата и приобщится к традициям праздника за традиционным ужином в синагоге. "Внимание ПМЭФ к аспектам социального и культурного развития позволяет представителям разных народов и религий осветить свои ценности и традиции, выйти на диалог с широкой аудиторией. Такой диалог позволит людям находить всё больше ценностей, которые их объединяют", - подчеркнули в пресс-службе. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240531/pobeda-1949557599.html
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санкт-петербург, россия, федерация еврейских общин россии
ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Россия, Федерация еврейских общин России
Еврейская община в этом году примет участие в ПМЭФ

Еврейская община расскажет на ПМЭФ-2024 о культурных и религиозных традициях

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2024
Подготовка к ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 июн -РИА Новости. Еврейская община в этом году примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 7 июня в рамках открытой программы Еврейское деловое сообщество Санкт-Петербурга "Свой среди своих" расскажет о религиозных и культурных традициях, сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
"Открытая программа Еврейского делового сообщества "Свой среди своих" позволит прикоснуться к теме еврейской культуры и традиций и будет созвучна главной теме Форума: "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста", - говорится в сообщении.
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Как сообщила пресс-служба ФЕОР, 7 июня Еврейское деловое сообщество Санкт-Петербурга "Свой среди своих" пригласит всех желающих познакомиться с тем, как протекает еврейская общинная жизнь в России. Для гостей будет организована экскурсия по Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга с рассказом об истории и культуре еврейского народа.
Участники форума смогут приобщиться к одному из главных иудейских обычаев: соблюдения шаббата и приобщится к традициям праздника за традиционным ужином в синагоге.
«
"Внимание ПМЭФ к аспектам социального и культурного развития позволяет представителям разных народов и религий осветить свои ценности и традиции, выйти на диалог с широкой аудиторией. Такой диалог позволит людям находить всё больше ценностей, которые их объединяют", - подчеркнули в пресс-службе.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024Санкт-ПетербургРоссияФедерация еврейских общин России
 
 
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