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На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии
На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии - РИА Новости, 04.06.2024
На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии
Отдельную экспозицию, которая будет посвящена культурным традициям народа Молдавии, готовят к открытию в рамках Петербургского международного экономического... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:57
2024-06-04T20:57
2024-06-04T20:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отдельную экспозицию, которая будет посвящена культурным традициям народа Молдавии, готовят к открытию в рамках Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Последние приготовления идут накануне открытия форума и на стенде "Молдавский двор", который расскажет о традициях молдаван, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, помимо участия в деловых сессиях, гостям форума здесь предложат продегустировать вино и посмотреть на традиционные народные танцы. Обещают и небольшое представление: прямо в зале установлен чан, где будут давить виноград. РИА Новости – информационный партнер ПМЭФ-2024.
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россия, молдавия, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Россия, Молдавия, Санкт-Петербург
На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии
На ПМЭФ-2024 расскажут о традициях народа Молдавии и предложат попробовать вино
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отдельную экспозицию, которая будет посвящена культурным традициям народа Молдавии, готовят к открытию в рамках Петербургского международного экономического форума.
ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
Последние приготовления идут накануне открытия форума и на стенде "Молдавский двор", который расскажет о традициях молдаван, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, помимо участия в деловых сессиях, гостям форума здесь предложат продегустировать вино и посмотреть на традиционные народные танцы. Обещают и небольшое представление: прямо в зале установлен чан, где будут давить виноград.
РИА Новости – информационный партнер ПМЭФ-2024.