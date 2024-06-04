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На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии - РИА Новости, 04.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
20:57 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/pmef-1950516425.html
На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии
На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии - РИА Новости, 04.06.2024
На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии
Отдельную экспозицию, которая будет посвящена культурным традициям народа Молдавии, готовят к открытию в рамках Петербургского международного экономического... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:57
2024-06-04T20:57
пмэф-2024
россия
молдавия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отдельную экспозицию, которая будет посвящена культурным традициям народа Молдавии, готовят к открытию в рамках Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Последние приготовления идут накануне открытия форума и на стенде "Молдавский двор", который расскажет о традициях молдаван, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, помимо участия в деловых сессиях, гостям форума здесь предложат продегустировать вино и посмотреть на традиционные народные танцы. Обещают и небольшое представление: прямо в зале установлен чан, где будут давить виноград. РИА Новости – информационный партнер ПМЭФ-2024.
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россия, молдавия, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Россия, Молдавия, Санкт-Петербург
На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии

На ПМЭФ-2024 расскажут о традициях народа Молдавии и предложат попробовать вино

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отдельную экспозицию, которая будет посвящена культурным традициям народа Молдавии, готовят к открытию в рамках Петербургского международного экономического форума.
ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
Последние приготовления идут накануне открытия форума и на стенде "Молдавский двор", который расскажет о традициях молдаван, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, помимо участия в деловых сессиях, гостям форума здесь предложат продегустировать вино и посмотреть на традиционные народные танцы. Обещают и небольшое представление: прямо в зале установлен чан, где будут давить виноград.
РИА Новости – информационный партнер ПМЭФ-2024.
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ПМЭФ-2024РоссияМолдавияСанкт-Петербург
 
 
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