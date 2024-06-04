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На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии

На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии - РИА Новости, 04.06.2024

На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии

Отдельную экспозицию, которая будет посвящена культурным традициям народа Молдавии, готовят к открытию в рамках Петербургского международного экономического... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T20:57

2024-06-04T20:57

2024-06-04T20:57

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россия

молдавия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отдельную экспозицию, которая будет посвящена культурным традициям народа Молдавии, готовят к открытию в рамках Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Последние приготовления идут накануне открытия форума и на стенде "Молдавский двор", который расскажет о традициях молдаван, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, помимо участия в деловых сессиях, гостям форума здесь предложат продегустировать вино и посмотреть на традиционные народные танцы. Обещают и небольшое представление: прямо в зале установлен чан, где будут давить виноград. РИА Новости – информационный партнер ПМЭФ-2024.

https://ria.ru/20240531/pobeda-1949557599.html

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