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Президент Боливии сообщил, что едет на ПМЭФ для укрепления отношений - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:45 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/pmef-1950504150.html
Президент Боливии сообщил, что едет на ПМЭФ для укрепления отношений
Президент Боливии сообщил, что едет на ПМЭФ для укрепления отношений - РИА Новости, 04.06.2024
Президент Боливии сообщил, что едет на ПМЭФ для укрепления отношений
Президент Боливии Луис Арсе едет в Россию для укрепления двусторонних отношений в торговле и энергетике, сообщил сам глава государства. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:45
2024-06-04T19:45
пмэф-2024
россия
боливия
луис арсе
юрий ушаков
владимир путин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе едет в Россию для укрепления двусторонних отношений в торговле и энергетике, сообщил сам глава государства. Ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Арсе выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "С целью укрепления наших двусторонних отношений в сфере экономики, торговли, энергетики и других, сегодня мы отправимся в Россию, чтобы принять участие в ПМЭФ и реализовать важную рабочую повестку", - сообщил Арсе в Telegram-канале. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950472687.html
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россия, боливия, луис арсе, юрий ушаков, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Боливия, Луис Арсе, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Президент Боливии сообщил, что едет на ПМЭФ для укрепления отношений

Президент Боливии приедет на ПМЭФ для укрепления двусторонних отношений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе едет в Россию для укрепления двусторонних отношений в торговле и энергетике, сообщил сам глава государства.
Ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Арсе выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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"С целью укрепления наших двусторонних отношений в сфере экономики, торговли, энергетики и других, сегодня мы отправимся в Россию, чтобы принять участие в ПМЭФ и реализовать важную рабочую повестку", - сообщил Арсе в Telegram-канале.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024РоссияБоливияЛуис АрсеЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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