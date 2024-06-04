"Экспофорум" в Петербурге готовится к началу ПМЭФ
В "Экспофоруме" в Петербурге ведут последние приготовления к началу ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проверка света, звука и последние приготовления на стендах компаний и регионов завершаются в выставочном центре "Экспофорум", который завтра примет Петербургский международный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости.
ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Свои достижения здесь представят отечественные и зарубежные компании, российские регионы и ведомства. Будет работать более 120 стендов. РИА Новости является информационным партнером форума.
Экспозиция ВЭБ.РФ, например, представляет собой цифровой город - корпорация покажет перспективные технологии, которые делают жизнь в городе проще. Будут здесь, например, робот-уборщик и робот-доставщик. Возможности современных кибер-протезов продемонстрируют в реальной работе гитарист и бармены - гости форума на стенде ВЭБ.РФ смогут посетить цифровой бар и стать участниками инклюзивного киберконцерта.
Стенд "Газпром нефти" - огромный интерактивный куб с экранами от пола до потолка. На одной из его граней показывают пейзажи русского Севера и животных тундры - постоянно двигаются и сменяют друг друга полярная сова, песец, северный олень.
Компания "Уралхим" традиционно оформляет свой стенд живыми цветами, которые в конце недели форума смогут забрать все желающие.
Часть экспозиции посвящена проектам российских регионов. Свои стенды представят Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Чечня, ДНР, Севастополь, Дагестан, Красноярский край, Московская, Ленинградская, Тверская области и многие другие регионы.