https://ria.ru/20240604/pmef-1950496271.html

"Экспофорум" в Петербурге готовится к началу ПМЭФ

"Экспофорум" в Петербурге готовится к началу ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024

"Экспофорум" в Петербурге готовится к началу ПМЭФ

Проверка света, звука и последние приготовления на стендах компаний и регионов завершаются в выставочном центре "Экспофорум", который завтра примет... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:58

2024-06-04T18:58

2024-06-04T20:56

пмэф-2024

экономика

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проверка света, звука и последние приготовления на стендах компаний и регионов завершаются в выставочном центре "Экспофорум", который завтра примет Петербургский международный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости. ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Свои достижения здесь представят отечественные и зарубежные компании, российские регионы и ведомства. Будет работать более 120 стендов. РИА Новости является информационным партнером форума. Экспозиция ВЭБ.РФ, например, представляет собой цифровой город - корпорация покажет перспективные технологии, которые делают жизнь в городе проще. Будут здесь, например, робот-уборщик и робот-доставщик. Возможности современных кибер-протезов продемонстрируют в реальной работе гитарист и бармены - гости форума на стенде ВЭБ.РФ смогут посетить цифровой бар и стать участниками инклюзивного киберконцерта. Стенд "Газпром нефти" - огромный интерактивный куб с экранами от пола до потолка. На одной из его граней показывают пейзажи русского Севера и животных тундры - постоянно двигаются и сменяют друг друга полярная сова, песец, северный олень. Компания "Уралхим" традиционно оформляет свой стенд живыми цветами, которые в конце недели форума смогут забрать все желающие. Часть экспозиции посвящена проектам российских регионов. Свои стенды представят Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Чечня, ДНР, Севастополь, Дагестан, Красноярский край, Московская, Ленинградская, Тверская области и многие другие регионы.

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санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкт-петербург, россия