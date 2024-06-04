Рейтинг@Mail.ru
"Экспофорум" в Петербурге готовится к началу ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:58 04.06.2024 (обновлено: 20:56 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/pmef-1950496271.html
"Экспофорум" в Петербурге готовится к началу ПМЭФ
"Экспофорум" в Петербурге готовится к началу ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
"Экспофорум" в Петербурге готовится к началу ПМЭФ
Проверка света, звука и последние приготовления на стендах компаний и регионов завершаются в выставочном центре "Экспофорум", который завтра примет... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:58
2024-06-04T20:56
пмэф-2024
экономика
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950509429_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b02f981864147244614111e1e519aee7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проверка света, звука и последние приготовления на стендах компаний и регионов завершаются в выставочном центре "Экспофорум", который завтра примет Петербургский международный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости. ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Свои достижения здесь представят отечественные и зарубежные компании, российские регионы и ведомства. Будет работать более 120 стендов. РИА Новости является информационным партнером форума. Экспозиция ВЭБ.РФ, например, представляет собой цифровой город - корпорация покажет перспективные технологии, которые делают жизнь в городе проще. Будут здесь, например, робот-уборщик и робот-доставщик. Возможности современных кибер-протезов продемонстрируют в реальной работе гитарист и бармены - гости форума на стенде ВЭБ.РФ смогут посетить цифровой бар и стать участниками инклюзивного киберконцерта. Стенд "Газпром нефти" - огромный интерактивный куб с экранами от пола до потолка. На одной из его граней показывают пейзажи русского Севера и животных тундры - постоянно двигаются и сменяют друг друга полярная сова, песец, северный олень. Компания "Уралхим" традиционно оформляет свой стенд живыми цветами, которые в конце недели форума смогут забрать все желающие. Часть экспозиции посвящена проектам российских регионов. Свои стенды представят Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Чечня, ДНР, Севастополь, Дагестан, Красноярский край, Московская, Ленинградская, Тверская области и многие другие регионы.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950460190.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Экспофорум" в Петербурге накануне ПМЭФ
"Экспофорум" в Петербурге накануне ПМЭФ
2024-06-04T18:58
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950509429_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_37f50c0a855e0f706040bb983ed6014a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Санкт-Петербург, Россия
"Экспофорум" в Петербурге готовится к началу ПМЭФ

В "Экспофоруме" в Петербурге ведут последние приготовления к началу ПМЭФ

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проверка света, звука и последние приготовления на стендах компаний и регионов завершаются в выставочном центре "Экспофорум", который завтра примет Петербургский международный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости.
ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Свои достижения здесь представят отечественные и зарубежные компании, российские регионы и ведомства. Будет работать более 120 стендов. РИА Новости является информационным партнером форума.
Экспозиция ВЭБ.РФ, например, представляет собой цифровой город - корпорация покажет перспективные технологии, которые делают жизнь в городе проще. Будут здесь, например, робот-уборщик и робот-доставщик. Возможности современных кибер-протезов продемонстрируют в реальной работе гитарист и бармены - гости форума на стенде ВЭБ.РФ смогут посетить цифровой бар и стать участниками инклюзивного киберконцерта.
Стенд "Газпром нефти" - огромный интерактивный куб с экранами от пола до потолка. На одной из его граней показывают пейзажи русского Севера и животных тундры - постоянно двигаются и сменяют друг друга полярная сова, песец, северный олень.
Компания "Уралхим" традиционно оформляет свой стенд живыми цветами, которые в конце недели форума смогут забрать все желающие.
Часть экспозиции посвящена проектам российских регионов. Свои стенды представят Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Чечня, ДНР, Севастополь, Дагестан, Красноярский край, Московская, Ленинградская, Тверская области и многие другие регионы.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Кремле рассказали о мероприятиях ПМЭФ с участием Путина
Вчера, 17:01
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала