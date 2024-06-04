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Ушаков назвал главных гостей на церемонии открытия ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:19 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/pmef-1950472687.html
Ушаков назвал главных гостей на церемонии открытия ПМЭФ
Ушаков назвал главных гостей на церемонии открытия ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
Ушаков назвал главных гостей на церемонии открытия ПМЭФ
Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:19
2024-06-04T17:19
пмэф-2024
цар
сальвадор
вьетнам
юрий ушаков
феликс молуа
новый банк развития
брикс
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф приглашены на официальную церемонию открытия ПМЭФ, сообщил во время брифинга помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Форум открывается официально 6 июня в 15.00. В церемонии, как правило, президент не принимает участие. В качестве главных гостей приглашены премьер-министр ЦАР, вице-премьер правительства Вьтенама, вице-президент Сальвадора, президент Нового банка развития БРИКС", - сказал Ушаков. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240521/tsar-1947436614.html
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цар, сальвадор, вьетнам, юрий ушаков, феликс молуа, новый банк развития, брикс
ПМЭФ-2024, ЦАР, Сальвадор, Вьетнам, Юрий Ушаков, Феликс Молуа, Новый банк развития, БРИКС
Ушаков назвал главных гостей на церемонии открытия ПМЭФ

На церемонию открытия ПМЭФ приглашены представители ЦАР, Вьетнама, Сальвадора

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Флаги с символикой ПМЭФ
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф приглашены на официальную церемонию открытия ПМЭФ, сообщил во время брифинга помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Форум открывается официально 6 июня в 15.00. В церемонии, как правило, президент не принимает участие. В качестве главных гостей приглашены премьер-министр ЦАР, вице-премьер правительства Вьтенама, вице-президент Сальвадора, президент Нового банка развития БРИКС", - сказал Ушаков.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Делегацию ЦАР на Петербургском экономическом форуме возглавит премьер
21 мая, 15:06
 
ПМЭФ-2024ЦАРСальвадорВьетнамЮрий УшаковФеликс МолуаНовый банк развитияБРИКС
 
 
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