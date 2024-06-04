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Ушаков назвал главных гостей на церемонии открытия ПМЭФ

Ушаков назвал главных гостей на церемонии открытия ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024

Ушаков назвал главных гостей на церемонии открытия ПМЭФ

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:19

2024-06-04T17:19

2024-06-04T17:19

пмэф-2024

цар

сальвадор

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юрий ушаков

феликс молуа

новый банк развития

брикс

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф приглашены на официальную церемонию открытия ПМЭФ, сообщил во время брифинга помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Форум открывается официально 6 июня в 15.00. В церемонии, как правило, президент не принимает участие. В качестве главных гостей приглашены премьер-министр ЦАР, вице-премьер правительства Вьтенама, вице-президент Сальвадора, президент Нового банка развития БРИКС", - сказал Ушаков. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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цар, сальвадор, вьетнам, юрий ушаков, феликс молуа, новый банк развития, брикс