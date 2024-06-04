https://ria.ru/20240604/pmef-1950467117.html

Главы министерств примут участие в переговорах Путина на ПМЭФ

Главы министерств примут участие в переговорах Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024

Главы министерств примут участие в переговорах Путина на ПМЭФ

Министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Росатома" Алексей Лихачев и... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:12

2024-06-04T17:12

2024-06-04T19:08

пмэф-2024

россия

зимбабве

юрий ушаков

антон силуанов

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава Минэкономразвития Максим Решетников будут среди участников международных переговоров президента РФ Владимира Путина на полях ПМЭФ, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Боливия - (ред. глава МИД Сергей) Лавров, Силуанов, Цивилев, Шугаев... Кирилл Дмитриев, Лихачев, ваш покорный слуга и Дмитрий Песков. С (Дилмой) Роусеф (президент Нового банка развития БРИКС - ред.) - вице-премьер Алексей Оверчук, Ушаков, Силуанов. С Додиком - (первый вице-премьер Денис) Мантуров, Ушаков. С Зимбабве - Лавров, (министр природных ресурсов Александр) Козлов, Решетников, Шугаев, Лихачев", - сказал Ушаков.

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россия, зимбабве, юрий ушаков, антон силуанов, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), российский фонд прямых инвестиций, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"