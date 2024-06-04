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Главы министерств примут участие в переговорах Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:12 04.06.2024 (обновлено: 19:08 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/pmef-1950467117.html
Главы министерств примут участие в переговорах Путина на ПМЭФ
Главы министерств примут участие в переговорах Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
Главы министерств примут участие в переговорах Путина на ПМЭФ
Министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Росатома" Алексей Лихачев и... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:12
2024-06-04T19:08
пмэф-2024
россия
зимбабве
юрий ушаков
антон силуанов
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава Минэкономразвития Максим Решетников будут среди участников международных переговоров президента РФ Владимира Путина на полях ПМЭФ, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Боливия - (ред. глава МИД Сергей) Лавров, Силуанов, Цивилев, Шугаев... Кирилл Дмитриев, Лихачев, ваш покорный слуга и Дмитрий Песков. С (Дилмой) Роусеф (президент Нового банка развития БРИКС - ред.) - вице-премьер Алексей Оверчук, Ушаков, Силуанов. С Додиком - (первый вице-премьер Денис) Мантуров, Ушаков. С Зимбабве - Лавров, (министр природных ресурсов Александр) Козлов, Решетников, Шугаев, Лихачев", - сказал Ушаков.
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россия, зимбабве, юрий ушаков, антон силуанов, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), российский фонд прямых инвестиций, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ПМЭФ-2024, Россия, Зимбабве, Юрий Ушаков, Антон Силуанов, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Российский фонд прямых инвестиций, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Главы министерств примут участие в переговорах Путина на ПМЭФ

Силуанов, Цивилев и Решетников будут среди участников переговоров Путина на ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава Минэкономразвития Максим Решетников будут среди участников международных переговоров президента РФ Владимира Путина на полях ПМЭФ, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Боливия - (ред. глава МИД Сергей) Лавров, Силуанов, Цивилев, Шугаев... Кирилл Дмитриев, Лихачев, ваш покорный слуга и Дмитрий Песков. С (Дилмой) Роусеф (президент Нового банка развития БРИКС - ред.) - вице-премьер Алексей Оверчук, Ушаков, Силуанов. С Додиком - (первый вице-премьер Денис) Мантуров, Ушаков. С Зимбабве - Лавров, (министр природных ресурсов Александр) Козлов, Решетников, Шугаев, Лихачев", - сказал Ушаков.
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Президент РС БиГ надеется встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ
3 июня, 06:42
 
ПМЭФ-2024РоссияЗимбабвеЮрий УшаковАнтон СилуановДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Российский фонд прямых инвестицийГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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