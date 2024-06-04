https://ria.ru/20240604/pmef-1950465427.html

Оман посетит ПМЭФ для изучения возможностей российского рынка

Оман посетит ПМЭФ для изучения возможностей российского рынка - РИА Новости, 04.06.2024

Оман посетит ПМЭФ для изучения возможностей российского рынка

Оман будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме с лозунгом об изучении возможностей рынка РФ для сотрудничества в областях, свободных... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:10

2024-06-04T17:10

2024-06-04T17:10

экономика

оман

россия

юрий ушаков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Оман будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме с лозунгом об изучении возможностей рынка РФ для сотрудничества в областях, свободных от санкций, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Лозунг участия Омана в форуме: "Изучение возможностей российского рынка для продвижения сотрудничества в областях, свободных от влияния антироссийских санкций",- сказал Ушаков журналистам. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/pmef-1950464286.html

оман

россия

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экономика, оман, россия, юрий ушаков