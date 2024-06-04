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Ушаков: большинство министров и членов правительства будут на ПМЭФ

Ушаков: большинство министров и членов правительства будут на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024

Ушаков: большинство министров и членов правительства будут на ПМЭФ

Большинство министров и членов правительства России будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, сообщил... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:09

2024-06-04T17:09

2024-06-04T17:09

пмэф-2024

экономика

россия

юрий ушаков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большинство министров и членов правительства России будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Форум ежегодно проводится под патронатом президента. Это всем известно, собирает мировых лидеров, руководителей крупных российских, иностранных компаний, банков, ведущих экспертов, представителей науки, СМИ, гражданского общества. Естественно, большинство министров и членов кабинета нашего правительства уже на этом форуме присутствует", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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экономика, россия, юрий ушаков