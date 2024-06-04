Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: большинство министров и членов правительства будут на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:09 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/pmef-1950464694.html
Ушаков: большинство министров и членов правительства будут на ПМЭФ
Ушаков: большинство министров и членов правительства будут на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
Ушаков: большинство министров и членов правительства будут на ПМЭФ
Большинство министров и членов правительства России будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, сообщил... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:09
2024-06-04T17:09
пмэф-2024
экономика
россия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_0:384:2932:2033_1920x0_80_0_0_1ba4cb7692ba1a86570a18423a7435c6.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большинство министров и членов правительства России будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Форум ежегодно проводится под патронатом президента. Это всем известно, собирает мировых лидеров, руководителей крупных российских, иностранных компаний, банков, ведущих экспертов, представителей науки, СМИ, гражданского общества. Естественно, большинство министров и членов кабинета нашего правительства уже на этом форуме присутствует", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948672968.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5e751b6cfecbbdd46e6e77d3ea50fc37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, юрий ушаков
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков: большинство министров и членов правительства будут на ПМЭФ

Ушаков: большинство министров и членов правительства будут на ПМЭФ-2024

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большинство министров и членов правительства России будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Форум ежегодно проводится под патронатом президента. Это всем известно, собирает мировых лидеров, руководителей крупных российских, иностранных компаний, банков, ведущих экспертов, представителей науки, СМИ, гражданского общества. Естественно, большинство министров и членов кабинета нашего правительства уже на этом форуме присутствует", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024
27 мая, 15:40
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала