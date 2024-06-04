https://ria.ru/20240604/pmef-1950461985.html

Ушаков рассказал о программе ПМЭФ

Ушаков рассказал о программе ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024

Ушаков рассказал о программе ПМЭФ

Программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году будет поделена на четыре тематических блока, при этом она предусматривает... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:05

2024-06-04T17:05

2024-06-04T17:05

экономика

россия

вьетнам

сальвадор

юрий ушаков

феликс молуа

дилма русеф

новый банк развития

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950394592_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eb0e17fdde6e890b158beef7596010a9.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году будет поделена на четыре тематических блока, при этом она предусматривает проведение почти 400 деловых мероприятий, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Мероприятия форума сгруппированы по четырем тематическим блокам. Первый - "Переход к многополярной модели мировой экономике", второй - "Российская экономика: цели и задачи нового цикла", третий - "Технологии, обеспечивающие лидерство", четвертый - "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие - приоритеты государства", - рассказал Ушаков. Церемония открытия ПМЭФ запланирована на 6 июня, в ней примут участие премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа, вице-премьер правительства Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа, президент Нового банка развития БРИКС Дилма Русеф. Программа форума предусматривает проведение почти 400 деловых мероприятий, отметил Ушаков. "Это и панельные дискуссии, и тематические круглые столы, деловые завтраки, теледебаты и 12 бизнес-диалогов с представителями различных стран", - добавил он.

https://ria.ru/20240604/pmef-1950460841.html

https://ria.ru/20240604/pmef-1950460190.html

россия

вьетнам

сальвадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, вьетнам, сальвадор, юрий ушаков, феликс молуа, дилма русеф, новый банк развития, брикс