https://ria.ru/20240604/pmef-1950461985.html
Ушаков рассказал о программе ПМЭФ
Ушаков рассказал о программе ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
Ушаков рассказал о программе ПМЭФ
Программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году будет поделена на четыре тематических блока, при этом она предусматривает... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:05
2024-06-04T17:05
2024-06-04T17:05
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году будет поделена на четыре тематических блока, при этом она предусматривает проведение почти 400 деловых мероприятий, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Мероприятия форума сгруппированы по четырем тематическим блокам. Первый - "Переход к многополярной модели мировой экономике", второй - "Российская экономика: цели и задачи нового цикла", третий - "Технологии, обеспечивающие лидерство", четвертый - "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие - приоритеты государства", - рассказал Ушаков. Церемония открытия ПМЭФ запланирована на 6 июня, в ней примут участие премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа, вице-премьер правительства Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа, президент Нового банка развития БРИКС Дилма Русеф. Программа форума предусматривает проведение почти 400 деловых мероприятий, отметил Ушаков. "Это и панельные дискуссии, и тематические круглые столы, деловые завтраки, теледебаты и 12 бизнес-диалогов с представителями различных стран", - добавил он.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950460841.html
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экономика, россия, вьетнам, сальвадор, юрий ушаков, феликс молуа, дилма русеф, новый банк развития, брикс
Экономика, Россия, Вьетнам, Сальвадор, Юрий Ушаков, Феликс Молуа, Дилма Русеф, Новый банк развития, БРИКС, ПМЭФ-2024
Ушаков рассказал о программе ПМЭФ
Ушаков: программа ПМЭФ предусматривает почти 400 тематических мероприятий