https://ria.ru/20240604/pmef-1950460190.html

В Кремле рассказали о мероприятиях ПМЭФ с участием Путина

В Кремле рассказали о мероприятиях ПМЭФ с участием Путина - РИА Новости, 04.06.2024

В Кремле рассказали о мероприятиях ПМЭФ с участием Путина

Владимир Путин поучаствует в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:01

2024-06-04T17:01

2024-06-04T17:42

россия

юрий ушаков

владимир путин

зимбабве

боливия

новый банк развития

луис арсе

республика сербская

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин поучаствует в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил помощник президента Юрий Ушаков."С пятого по седьмое июня президент примет участие в работе 27-го форума. Форум ежегодно проводится под патронатом президента. (Это. — Прим. ред.) всем известно", — сказал он на брифинге в преддверии мероприятия.Пятого июня у российского лидера запланирована встреча с главами международных информагентств, уточнил Ушаков.Шестого июня Владимир Путин пообщается с президентом Боливии Луисом Арсе, они затронут вопрос включения латиноамериканской страны в БРИКС.В тот же день он встретится с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.Кроме того, глава государства проведет переговоры с руководителем Республики Сербской Милорадом Додиком, они обсудят ситуацию в Боснии и Герцеговине и резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице.На пленарной сессии ПМЭФ 7 июня Путин поделится своим видением ситуации в мире, даст оценку российской экономике в условиях СВО, ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе."На этом пленарном заседании, на центральном заседании, будут также выступать президент Боливии и президент Зимбабве, они выступят вместе с нашим президентом, потом также вместе будут отвечать на вопросы, давать личные комментарии", — пояснил помощник президента.После этого российский лидер встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса".Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240531/pobeda-1949557599.html

https://ria.ru/20240601/pmef-1949825382.html

https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948672968.html

россия

зимбабве

боливия

республика сербская

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россия, юрий ушаков, владимир путин, зимбабве, боливия, новый банк развития, луис арсе, республика сербская, брикс