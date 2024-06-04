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В Кремле рассказали о мероприятиях ПМЭФ с участием Путина - РИА Новости, 04.06.2024
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17:01 04.06.2024 (обновлено: 17:42 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/pmef-1950460190.html
В Кремле рассказали о мероприятиях ПМЭФ с участием Путина
В Кремле рассказали о мероприятиях ПМЭФ с участием Путина - РИА Новости, 04.06.2024
В Кремле рассказали о мероприятиях ПМЭФ с участием Путина
Владимир Путин поучаствует в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:01
2024-06-04T17:42
россия
юрий ушаков
владимир путин
зимбабве
боливия
новый банк развития
луис арсе
республика сербская
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин поучаствует в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил помощник президента Юрий Ушаков."С пятого по седьмое июня президент примет участие в работе 27-го форума. Форум ежегодно проводится под патронатом президента. (Это. — Прим. ред.) всем известно", — сказал он на брифинге в преддверии мероприятия.Пятого июня у российского лидера запланирована встреча с главами международных информагентств, уточнил Ушаков.Шестого июня Владимир Путин пообщается с президентом Боливии Луисом Арсе, они затронут вопрос включения латиноамериканской страны в БРИКС.В тот же день он встретится с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.Кроме того, глава государства проведет переговоры с руководителем Республики Сербской Милорадом Додиком, они обсудят ситуацию в Боснии и Герцеговине и резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице.На пленарной сессии ПМЭФ 7 июня Путин поделится своим видением ситуации в мире, даст оценку российской экономике в условиях СВО, ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.&quot;На этом пленарном заседании, на центральном заседании, будут также выступать президент Боливии и президент Зимбабве, они выступят вместе с нашим президентом, потом также вместе будут отвечать на вопросы, давать личные комментарии&quot;, — пояснил помощник президента.После этого российский лидер встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса".Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240531/pobeda-1949557599.html
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россия
зимбабве
боливия
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россия, юрий ушаков, владимир путин, зимбабве, боливия, новый банк развития, луис арсе, республика сербская, брикс
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Зимбабве, Боливия, Новый банк развития, Луис Арсе, Республика Сербская, БРИКС
В Кремле рассказали о мероприятиях ПМЭФ с участием Путина

Помощник президента Ушаков: Путин примет участие в ПМЭФ 5-7 июня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин поучаствует в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"С пятого по седьмое июня президент примет участие в работе 27-го форума. Форум ежегодно проводится под патронатом президента. (Это. — Прим. ред.) всем известно", — сказал он на брифинге в преддверии мероприятия.
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Депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ
31 мая, 06:13
Пятого июня у российского лидера запланирована встреча с главами международных информагентств, уточнил Ушаков.
Шестого июня Владимир Путин пообщается с президентом Боливии Луисом Арсе, они затронут вопрос включения латиноамериканской страны в БРИКС.
Баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
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1 июня, 07:16
В тот же день он встретится с главой Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.
Кроме того, глава государства проведет переговоры с руководителем Республики Сербской Милорадом Додиком, они обсудят ситуацию в Боснии и Герцеговине и резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице.
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Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024
27 мая, 15:40
На пленарной сессии ПМЭФ 7 июня Путин поделится своим видением ситуации в мире, даст оценку российской экономике в условиях СВО, ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.
«

"На этом пленарном заседании, на центральном заседании, будут также выступать президент Боливии и президент Зимбабве, они выступят вместе с нашим президентом, потом также вместе будут отвечать на вопросы, давать личные комментарии", — пояснил помощник президента.

После этого российский лидер встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса".
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
 
РоссияЮрий УшаковВладимир ПутинЗимбабвеБоливияНовый банк развитияЛуис АрсеРеспублика СербскаяБРИКС
 
 
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