https://ria.ru/20240604/pmef-1949785198.html
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - РИА Новости, 04.06.2024
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
XXVII Петербургский экономический форум пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. В нем примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран. Программа... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:20
2024-06-04T15:20
2024-06-04T15:54
инфографика
пмэф
пмэф-2024
россия
санкт-петербург
экономика
бизнес
евразийский экономический союз (еаэс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949784828_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9f8f4788388bfb1abc754c7c9d211b39.png
XXVII Петербургский экономический форум пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. В нем примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран. Программа международного трека включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи. Подробнее о том, что ждет гостей ПМЭФ-2024, — в инфографике Ria.ru.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949784828_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2ef5e07dfbdf78029229ff8df440baad.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пмэф, россия, санкт-петербург, экономика, бизнес, евразийский экономический союз (еаэс), экономическое сообщество асеан, инфографика
Инфографика, ПМЭФ, ПМЭФ-2024, Россия, Санкт-Петербург, Экономика, Бизнес, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Экономическое сообщество АСЕАН