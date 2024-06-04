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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - РИА Новости, 04.06.2024
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15:20 04.06.2024 (обновлено: 15:54 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/pmef-1949785198.html
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - РИА Новости, 04.06.2024
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
XXVII Петербургский экономический форум пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. В нем примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран. Программа... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:20
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инфографика
пмэф
пмэф-2024
россия
санкт-петербург
экономика
бизнес
евразийский экономический союз (еаэс)
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XXVII Петербургский экономический форум пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. В нем примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран. Программа международного трека включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи. Подробнее о том, что ждет гостей ПМЭФ-2024, — в инфографике Ria.ru.
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пмэф, россия, санкт-петербург, экономика, бизнес, евразийский экономический союз (еаэс), экономическое сообщество асеан, инфографика
Инфографика, ПМЭФ, ПМЭФ-2024, Россия, Санкт-Петербург, Экономика, Бизнес, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Экономическое сообщество АСЕАН
Инфографика

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

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XXVII Петербургский экономический форум пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. В нем примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран. Программа международного трека включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи. Подробнее о том, что ждет гостей ПМЭФ-2024, — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаПМЭФ-2024ПМЭФРоссияСанкт-ПетербургЭкономикаБизнесЕвразийский экономический союз (ЕАЭС)Экономическое сообщество АСЕАН
 
 
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