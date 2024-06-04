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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - РИА Новости, 04.06.2024

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

XXVII Петербургский экономический форум пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. В нем примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран. Программа... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:20

2024-06-04T15:20

2024-06-04T15:54

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XXVII Петербургский экономический форум пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. В нем примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран. Программа международного трека включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи. Подробнее о том, что ждет гостей ПМЭФ-2024, — в инфографике Ria.ru.

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