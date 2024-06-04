"Готовят инцидент". На Западе раскрыли план удара НАТО по России
Депутат бундестага Дагделен: Запад готовит инцидент для ввода войск на Украину
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО в Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Запад готовит предлог для размещения войск на Украине, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в эфире YouTube-канала "Neutrality Studies".
"НАТО хочет создать сценарий, похожий на начало войны во Вьетнаме. Обсуждение ввода войск альянса ведется параллельно (с конфликтом на Украине. — Прим. ред.). Еще до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме, незадолго до которого был подстроен Тонкинский инцидент, там уже находились 15 тысяч советников. Позднее туда ввели американские войска, чтобы "защитить" этих советников. <…> По-видимому, что-то похожее готовится и здесь (на Украине), с размещением немецких или других вооружений, способных наносить удары по России", — спрогнозировала парламентарий.
По мнению Дагделен, необходимо создать коалицию стран, в том числе и совместно с государствами Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию и распространение конфликта в Восточной Европе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.
Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике Запада, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.