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"Готовят инцидент". На Западе раскрыли план удара НАТО по России - РИА Новости, 04.06.2024
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15:22 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/plan-1950429585.html
"Готовят инцидент". На Западе раскрыли план удара НАТО по России
"Готовят инцидент". На Западе раскрыли план удара НАТО по России - РИА Новости, 04.06.2024
"Готовят инцидент". На Западе раскрыли план удара НАТО по России
Запад готовит предлог для размещения войск на Украине, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:22
2024-06-04T15:22
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Запад готовит предлог для размещения войск на Украине, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в эфире YouTube-канала "Neutrality Studies"."НАТО хочет создать сценарий, похожий на начало войны во Вьетнаме. Обсуждение ввода войск альянса ведется параллельно (с конфликтом на Украине. — Прим. ред.). Еще до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме, незадолго до которого был подстроен Тонкинский инцидент, там уже находились 15 тысяч советников. Позднее туда ввели американские войска, чтобы "защитить" этих советников. &lt;…&gt; По-видимому, что-то похожее готовится и здесь (на Украине), с размещением немецких или других вооружений, способных наносить удары по России", — спрогнозировала парламентарий.По мнению Дагделен, необходимо создать коалицию стран, в том числе и совместно с государствами Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию и распространение конфликта в Восточной Европе.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике Запада, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
https://ria.ru/20240603/vsu-1950192132.html
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в мире, украина, вьетнам, сша, севим дагделен, эммануэль макрон, йенс столтенберг, нато, россия
В мире, Украина, Вьетнам, США, Севим Дагделен, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, НАТО, Россия
"Готовят инцидент". На Западе раскрыли план удара НАТО по России

Депутат бундестага Дагделен: Запад готовит инцидент для ввода войск на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО в Румынии
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Запад готовит предлог для размещения войск на Украине, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в эфире YouTube-канала "Neutrality Studies".
"НАТО хочет создать сценарий, похожий на начало войны во Вьетнаме. Обсуждение ввода войск альянса ведется параллельно (с конфликтом на Украине. — Прим. ред.). Еще до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме, незадолго до которого был подстроен Тонкинский инцидент, там уже находились 15 тысяч советников. Позднее туда ввели американские войска, чтобы "защитить" этих советников. <…> По-видимому, что-то похожее готовится и здесь (на Украине), с размещением немецких или других вооружений, способных наносить удары по России", — спрогнозировала парламентарий.
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По мнению Дагделен, необходимо создать коалицию стран, в том числе и совместно с государствами Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию и распространение конфликта в Восточной Европе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден чиновник.
Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике Запада, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
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В миреУкраинаВьетнамСШАСевим ДагделенЭммануэль МакронЙенс СтолтенбергНАТОРоссия
 
 
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