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В Петербурге могут создать кластер для китайских промышленников - РИА Новости, 04.06.2024
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07:04 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/peterburg-1950311656.html
В Петербурге могут создать кластер для китайских промышленников
В Петербурге могут создать кластер для китайских промышленников - РИА Новости, 04.06.2024
В Петербурге могут создать кластер для китайских промышленников
В Санкт-Петербурге обсуждается идея создания кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T07:04
2024-06-04T07:04
экономика
санкт-петербург
китай
сзфо
александр беглов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге обсуждается идея создания кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Находимся в активном диалоге с азиатскими партнерами. Есть идея создания в Петербурге кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах. Востребованными отраслями для инвестиций из Китая могут стать фармацевтика и производство высокотехнологичного оборудования", - рассказал он. Беглов также сообщил, что интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется. По его словам, после саммита Россия-Африка Петербург наладил контакты со странами этого континента. Он отметил, что власти убедились, что им интересен Петербург. "Обсуждаем с белорусской стороной капиталовложения в значимые инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга и СЗФО. Рассматриваем возможности сотрудничества с инвесторами из других дружественных стран", - также рассказал губернатор. "Совместные проекты могут и должны усилить позиции Петербурга, прежде всего, в транспорте и передовых отраслях промышленности – тех, которые наш президент называет "сквозными", - добавил он. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240422/pmef-1941441205.html
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экономика, санкт-петербург, китай, сзфо, александр беглов, россия
Экономика, Санкт-Петербург, Китай, СЗФО, Александр Беглов, Россия
В Петербурге могут создать кластер для китайских промышленников

Беглов: в Петербурге обсуждают создание кластера для китайских промышленников

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на купол исторического здания Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на купол исторического здания Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на купол исторического здания Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге обсуждается идея создания кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
"Находимся в активном диалоге с азиатскими партнерами. Есть идея создания в Петербурге кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в Шушарах. Востребованными отраслями для инвестиций из Китая могут стать фармацевтика и производство высокотехнологичного оборудования", - рассказал он.
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Беглов также сообщил, что интерес иностранных инвесторов к Петербургу сохраняется.
По его словам, после саммита Россия-Африка Петербург наладил контакты со странами этого континента. Он отметил, что власти убедились, что им интересен Петербург.
"Обсуждаем с белорусской стороной капиталовложения в значимые инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга и СЗФО. Рассматриваем возможности сотрудничества с инвесторами из других дружественных стран", - также рассказал губернатор.
"Совместные проекты могут и должны усилить позиции Петербурга, прежде всего, в транспорте и передовых отраслях промышленности – тех, которые наш президент называет "сквозными", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургКитайСЗФОАлександр БегловРоссия
 
 
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