https://ria.ru/20240604/peterburg-1950306566.html
Беглов рассказал о строительстве терминала ВСМ в Петербурге
Беглов рассказал о строительстве терминала ВСМ в Петербурге - РИА Новости, 04.06.2024
Беглов рассказал о строительстве терминала ВСМ в Петербурге
В Санкт-Петербурге, кроме терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), планируется строительство депо на технической станции "Обухово-2" и... РИА Новости, 04.06.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге, кроме терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), планируется строительство депо на технической станции "Обухово-2" и транспортно-пересадочного узла "Обухово (Южный)", сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Помимо конечного терминала для ВСМ предусматривается строительство депо на технической станции "Обухово-2" и транспортно-пересадочного узла "Обухово (Южный)" в рамках реконструкции железнодорожной станции "Обухово", - сказал он. "Создание терминала и всей инфраструктуры ВСМ в черте города начнется после разработки ОАО "РЖД" проекта, согласования его с правительством Петербурга, а также получения положительного заключения государственной экспертизы", - добавил губернатор. Президент России Владимир Путин 14 марта по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240523/beglov-1948023470.html
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экономика, санкт-петербург, россия, москва, александр беглов, владимир путин, ржд
ПМЭФ-2024, Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Александр Беглов, Владимир Путин, РЖД
Беглов рассказал о строительстве терминала ВСМ в Петербурге
Беглов: в Петербурге планируют построить депо на технической станции "Обухово-2"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге, кроме терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), планируется строительство депо на технической станции "Обухово-2" и транспортно-пересадочного узла "Обухово (Южный)", сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
"Помимо конечного терминала для ВСМ предусматривается строительство депо на технической станции "Обухово-2" и транспортно-пересадочного узла "Обухово (Южный)" в рамках реконструкции железнодорожной станции "Обухово", - сказал он.
"Создание терминала и всей инфраструктуры ВСМ в черте города начнется после разработки ОАО "РЖД
" проекта, согласования его с правительством Петербурга, а также получения положительного заключения государственной экспертизы", - добавил губернатор.
Президент России Владимир Путин
14 марта по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва
- Санкт-Петербург.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.