https://ria.ru/20240604/peterburg-1950306566.html

Беглов рассказал о строительстве терминала ВСМ в Петербурге

Беглов рассказал о строительстве терминала ВСМ в Петербурге - РИА Новости, 04.06.2024

Беглов рассказал о строительстве терминала ВСМ в Петербурге

В Санкт-Петербурге, кроме терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), планируется строительство депо на технической станции "Обухово-2" и... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T04:51

2024-06-04T04:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге, кроме терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), планируется строительство депо на технической станции "Обухово-2" и транспортно-пересадочного узла "Обухово (Южный)", сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Помимо конечного терминала для ВСМ предусматривается строительство депо на технической станции "Обухово-2" и транспортно-пересадочного узла "Обухово (Южный)" в рамках реконструкции железнодорожной станции "Обухово", - сказал он. "Создание терминала и всей инфраструктуры ВСМ в черте города начнется после разработки ОАО "РЖД" проекта, согласования его с правительством Петербурга, а также получения положительного заключения государственной экспертизы", - добавил губернатор. Президент России Владимир Путин 14 марта по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240523/beglov-1948023470.html

https://ria.ru/20240604/vsm-1950304936.html

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экономика, санкт-петербург, россия, москва, александр беглов, владимир путин, ржд