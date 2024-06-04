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Беглов рассказал о строительстве терминала ВСМ в Петербурге - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
04:51 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/peterburg-1950306566.html
Беглов рассказал о строительстве терминала ВСМ в Петербурге
Беглов рассказал о строительстве терминала ВСМ в Петербурге - РИА Новости, 04.06.2024
Беглов рассказал о строительстве терминала ВСМ в Петербурге
В Санкт-Петербурге, кроме терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), планируется строительство депо на технической станции "Обухово-2" и... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T04:51
2024-06-04T04:51
пмэф-2024
экономика
санкт-петербург
россия
москва
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге, кроме терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), планируется строительство депо на технической станции "Обухово-2" и транспортно-пересадочного узла "Обухово (Южный)", сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Помимо конечного терминала для ВСМ предусматривается строительство депо на технической станции "Обухово-2" и транспортно-пересадочного узла "Обухово (Южный)" в рамках реконструкции железнодорожной станции "Обухово", - сказал он. "Создание терминала и всей инфраструктуры ВСМ в черте города начнется после разработки ОАО "РЖД" проекта, согласования его с правительством Петербурга, а также получения положительного заключения государственной экспертизы", - добавил губернатор. Президент России Владимир Путин 14 марта по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240523/beglov-1948023470.html
https://ria.ru/20240604/vsm-1950304936.html
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экономика, санкт-петербург, россия, москва, александр беглов, владимир путин, ржд
ПМЭФ-2024, Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Александр Беглов, Владимир Путин, РЖД
Беглов рассказал о строительстве терминала ВСМ в Петербурге

Беглов: в Петербурге планируют построить депо на технической станции "Обухово-2"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы"
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Модель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге, кроме терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), планируется строительство депо на технической станции "Обухово-2" и транспортно-пересадочного узла "Обухово (Южный)", сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
"Помимо конечного терминала для ВСМ предусматривается строительство депо на технической станции "Обухово-2" и транспортно-пересадочного узла "Обухово (Южный)" в рамках реконструкции железнодорожной станции "Обухово", - сказал он.
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"Создание терминала и всей инфраструктуры ВСМ в черте города начнется после разработки ОАО "РЖД" проекта, согласования его с правительством Петербурга, а также получения положительного заключения государственной экспертизы", - добавил губернатор.
Президент России Владимир Путин 14 марта по видеосвязи участвовал в мероприятии, посвященном старту реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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