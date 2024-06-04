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В Кремле назвали США вражеской страной - РИА Новости, 04.06.2024
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12:50 04.06.2024 (обновлено: 12:51 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/peskov-1950372335.html
В Кремле назвали США вражеской страной
В Кремле назвали США вражеской страной - РИА Новости, 04.06.2024
В Кремле назвали США вражеской страной
Россия сегодня является для США вражеской страной, как и Штаты для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:50
2024-06-04T12:51
россия
дмитрий песков
сша
скотт риттер
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия сегодня является для США вражеской страной, как и Штаты для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Комментируя вопрос о Риттере, Песков сообщил, что Кремль не знает деталей ситуации, и напомнил, что Риттер - бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезда за границу, тем более "во вражескую страну". "Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас", - сказал Песков. Он отметил, что ограничения в отношении бывших разведчиков практикуется практически во всех странах.
https://ria.ru/20240604/ritter-1950370174.html
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россия
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россия, дмитрий песков, сша, скотт риттер, санкт-петербург, в мире
Россия, Дмитрий Песков, США, Скотт Риттер, Санкт-Петербург, В мире
В Кремле назвали США вражеской страной

Песков: Россия является для США вражеской страной

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия сегодня является для США вражеской страной, как и Штаты для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург.
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США
12:41
Комментируя вопрос о Риттере, Песков сообщил, что Кремль не знает деталей ситуации, и напомнил, что Риттер - бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезда за границу, тем более "во вражескую страну".
"Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас", - сказал Песков.
Он отметил, что ограничения в отношении бывших разведчиков практикуется практически во всех странах.
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу
11:35
 
РоссияДмитрий ПесковСШАСкотт РиттерСанкт-ПетербургВ мире
 
 
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