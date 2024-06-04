https://ria.ru/20240604/peskov-1950372335.html

В Кремле назвали США вражеской страной

В Кремле назвали США вражеской страной - РИА Новости, 04.06.2024

В Кремле назвали США вражеской страной

Россия сегодня является для США вражеской страной, как и Штаты для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:50

2024-06-04T12:50

2024-06-04T12:51

россия

дмитрий песков

сша

скотт риттер

санкт-петербург

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия сегодня является для США вражеской страной, как и Штаты для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Комментируя вопрос о Риттере, Песков сообщил, что Кремль не знает деталей ситуации, и напомнил, что Риттер - бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезда за границу, тем более "во вражескую страну". "Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас", - сказал Песков. Он отметил, что ограничения в отношении бывших разведчиков практикуется практически во всех странах.

https://ria.ru/20240604/ritter-1950370174.html

https://ria.ru/20240604/nato-1950351768.html

россия

сша

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, сша, скотт риттер, санкт-петербург, в мире