https://ria.ru/20240604/peskov-1950372335.html
В Кремле назвали США вражеской страной
В Кремле назвали США вражеской страной - РИА Новости, 04.06.2024
В Кремле назвали США вражеской страной
Россия сегодня является для США вражеской страной, как и Штаты для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:50
2024-06-04T12:50
2024-06-04T12:51
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия сегодня является для США вражеской страной, как и Штаты для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Комментируя вопрос о Риттере, Песков сообщил, что Кремль не знает деталей ситуации, и напомнил, что Риттер - бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезда за границу, тем более "во вражескую страну". "Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас", - сказал Песков. Он отметил, что ограничения в отношении бывших разведчиков практикуется практически во всех странах.
https://ria.ru/20240604/ritter-1950370174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, сша, скотт риттер, санкт-петербург, в мире
Россия, Дмитрий Песков, США, Скотт Риттер, Санкт-Петербург, В мире
В Кремле назвали США вражеской страной
Песков: Россия является для США вражеской страной
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия сегодня является для США вражеской страной, как и Штаты для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер
заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США
изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург
.
Комментируя вопрос о Риттере, Песков сообщил, что Кремль не знает деталей ситуации, и напомнил, что Риттер - бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезда за границу, тем более "во вражескую страну".
"Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас", - сказал Песков.
Он отметил, что ограничения в отношении бывших разведчиков практикуется практически во всех странах.