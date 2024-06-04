https://ria.ru/20240604/peskov-1950372081.html
Поездку Риттера на ПМЭФ могли сорвать по приказу США, предположил Песков
Поездку Риттера на ПМЭФ могли сорвать по приказу США, предположил Песков - РИА Новости, 04.06.2024
Поездку Риттера на ПМЭФ могли сорвать по приказу США, предположил Песков
Если у экс-офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера нет ограничений на выезд за границу, то срыв его поездки на ПМЭФ - проявление оголтелой кампании... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:50
2024-06-04T12:50
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Если у экс-офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера нет ограничений на выезд за границу, то срыв его поездки на ПМЭФ - проявление оголтелой кампании против контактов граждан США и РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. "Если на него не распространяются никакие личные ограничения в передвижении по миру, то, конечно, это проявление очередной оголтелой кампании на то, чтобы всячески препятствовать гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с РФ", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Кремль не может ответить однозначно, поскольку детали ситуации неизвестны.
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сша, россия, санкт-петербург, дмитрий песков, скотт риттер
ПМЭФ-2024, США, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Скотт Риттер
Поездку Риттера на ПМЭФ могли сорвать по приказу США, предположил Песков
Песков: если у Риттера нет ограничений, то срыв поездки на ПМЭФ — кампания США
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Если у экс-офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера нет ограничений на выезд за границу, то срыв его поездки на ПМЭФ - проявление оголтелой кампании против контактов граждан США и РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США
изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию
на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург
.
"Если на него не распространяются никакие личные ограничения в передвижении по миру, то, конечно, это проявление очередной оголтелой кампании на то, чтобы всячески препятствовать гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с РФ", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Кремль не может ответить однозначно, поскольку детали ситуации неизвестны.