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Ушаков назвал темы переговоров Путина с президентом Боливии на полях ПМЭФ

Ушаков назвал темы переговоров Путина с президентом Боливии на полях ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024

Ушаков назвал темы переговоров Путина с президентом Боливии на полях ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе на полях ПМЭФ 6 июня обсудит вопросы развития двухстороннего сотрудничества,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:19

2024-06-04T17:19

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе на полях ПМЭФ 6 июня обсудит вопросы развития двухстороннего сотрудничества, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "6 июня пройдут переговоры с президентом Боливии. Это будет первая встреча нашего президента с Луисом Арсе, до этого президенты поддерживали контакт только по телефону. Будет обсуждены вопросы дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Помощник президента РФ рассказал, что главы государств также обсудят внешнюю политику. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240523/forum-1947995903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, боливия, луис арсе, юрий ушаков, владимир путин