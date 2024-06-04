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Ушаков назвал темы переговоров Путина с президентом Боливии на полях ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:19 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/peregovory-1950472295.html
Ушаков назвал темы переговоров Путина с президентом Боливии на полях ПМЭФ
Ушаков назвал темы переговоров Путина с президентом Боливии на полях ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
Ушаков назвал темы переговоров Путина с президентом Боливии на полях ПМЭФ
Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе на полях ПМЭФ 6 июня обсудит вопросы развития двухстороннего сотрудничества,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:19
2024-06-04T17:19
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе на полях ПМЭФ 6 июня обсудит вопросы развития двухстороннего сотрудничества, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "6 июня пройдут переговоры с президентом Боливии. Это будет первая встреча нашего президента с Луисом Арсе, до этого президенты поддерживали контакт только по телефону. Будет обсуждены вопросы дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Помощник президента РФ рассказал, что главы государств также обсудят внешнюю политику. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024, Цены на нефть, Россия, Боливия, Луис Арсе, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков назвал темы переговоров Путина с президентом Боливии на полях ПМЭФ

Путин 6 июля обсудит с президентом Боливии развитие двустороннего сотрудничества

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Президент России Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе на полях ПМЭФ 6 июня обсудит вопросы развития двухстороннего сотрудничества, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"6 июня пройдут переговоры с президентом Боливии. Это будет первая встреча нашего президента с Луисом Арсе, до этого президенты поддерживали контакт только по телефону. Будет обсуждены вопросы дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Помощник президента РФ рассказал, что главы государств также обсудят внешнюю политику.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024Цены на нефтьРоссияБоливияЛуис АрсеЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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