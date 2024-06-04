Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману
Ушаков: почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, приедет представительная делегация, ее возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Почетный статус страны-гостя в этом году принадлежит Султанату Оман, то есть будет специальная делегация из Омана, представительная делегация, в которой будут и министры, и представители крупного бизнеса. Делегацию возглавит министр промышленности и торговли и привлечения инвестиций Кайс Аль-Юсеф", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.