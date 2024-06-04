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Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:17 04.06.2024 (обновлено: 17:27 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/oman-1950471468.html
Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману
Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману - РИА Новости, 04.06.2024
Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману
Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, приедет представительная делегация, ее возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:17
2024-06-04T17:27
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, приедет представительная делегация, ее возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Почетный статус страны-гостя в этом году принадлежит Султанату Оман, то есть будет специальная делегация из Омана, представительная делегация, в которой будут и министры, и представители крупного бизнеса. Делегацию возглавит министр промышленности и торговли и привлечения инвестиций Кайс Аль-Юсеф", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, оман, юрий ушаков, в мире
ПМЭФ-2024, Россия, Оман, Юрий Ушаков, В мире
Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману

Ушаков: почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, приедет представительная делегация, ее возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Почетный статус страны-гостя в этом году принадлежит Султанату Оман, то есть будет специальная делегация из Омана, представительная делегация, в которой будут и министры, и представители крупного бизнеса. Делегацию возглавит министр промышленности и торговли и привлечения инвестиций Кайс Аль-Юсеф", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024РоссияОманЮрий УшаковВ мире
 
 
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