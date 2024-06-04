https://ria.ru/20240604/oman-1950471468.html

Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману

Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману - РИА Новости, 04.06.2024

Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману

Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, приедет представительная делегация, ее возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:17

2024-06-04T17:17

2024-06-04T17:27

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману, приедет представительная делегация, ее возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Почетный статус страны-гостя в этом году принадлежит Султанату Оман, то есть будет специальная делегация из Омана, представительная делегация, в которой будут и министры, и представители крупного бизнеса. Делегацию возглавит министр промышленности и торговли и привлечения инвестиций Кайс Аль-Юсеф", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оман, юрий ушаков, в мире