https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html

Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей

Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей - РИА Новости, 04.06.2024

Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей

Говяжий бульон с расстегаем, каре ягненка, филе чавычи и стейк из баклажана для вегетарианцев будут в меню комплексных обедов, которые предложат гостям... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:44

2024-06-04T22:44

2024-06-04T22:47

пмэф-2024

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Говяжий бульон с расстегаем, каре ягненка, филе чавычи и стейк из баклажана для вегетарианцев будут в меню комплексных обедов, которые предложат гостям Петербургского международного экономического форума, обед обойдется в 4900 рублей. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Обеденный зал уже во вторник подготовили к приему гостей. Участникам предложат несколько гастрономических сетов на выбор, в том числе вегетарианский. Стоимость каждого такого обеда в этом году составит 4900 рублей, следует из меню, с которым ознакомились РИА Новости. На форуме в прошлом году комплексные обеды стоили по 4500 рублей. На этот раз в один из этих гастрономических сетов входят уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, рукола с телятиной под соусом из тунца, одно из двух горячих блюд на выбор - каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жюльеном. На десерт - "Наполеон" со свежими ягодами. Второй сет включает в себя говяжий бульон с расстегаем, филе семги шеф-посола с зеленым салатом, на горячее - филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов или филе чавычи с овощной полбой и тыквенным соусом. Десерт - медовик со свежими ягодами. Выбравшим третий сет предложат тыквенный крем-суп с крабом, салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, филе тихоокеанского палтуса с бланшированными овощами и соусом биск или утиную грудку с соусом свит чили и карамелизированными овощами. А в качестве десерта - кокосовое крем-брюле. В четвертый - вегетарианский - сет входят салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика, суп-пюре из тыквы и одно из двух горячих блюд на выбор - стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана или картофель с жареными вешенками и сыром пармезан. На десерт будет кокосовое крем-брюле. Из напитков на обеде будут минеральная вода, ягодный морс, кофе и чай. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240601/pogoda-1949818819.html

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санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург