Рейтинг@Mail.ru
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
22:44 04.06.2024 (обновлено: 22:47 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей - РИА Новости, 04.06.2024
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей
Говяжий бульон с расстегаем, каре ягненка, филе чавычи и стейк из баклажана для вегетарианцев будут в меню комплексных обедов, которые предложат гостям... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:44
2024-06-04T22:47
пмэф-2024
общество
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950438083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c052733141ae7e4a8e46a7abf50f05a5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Говяжий бульон с расстегаем, каре ягненка, филе чавычи и стейк из баклажана для вегетарианцев будут в меню комплексных обедов, которые предложат гостям Петербургского международного экономического форума, обед обойдется в 4900 рублей. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Обеденный зал уже во вторник подготовили к приему гостей. Участникам предложат несколько гастрономических сетов на выбор, в том числе вегетарианский. Стоимость каждого такого обеда в этом году составит 4900 рублей, следует из меню, с которым ознакомились РИА Новости. На форуме в прошлом году комплексные обеды стоили по 4500 рублей. На этот раз в один из этих гастрономических сетов входят уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, рукола с телятиной под соусом из тунца, одно из двух горячих блюд на выбор - каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жюльеном. На десерт - "Наполеон" со свежими ягодами. Второй сет включает в себя говяжий бульон с расстегаем, филе семги шеф-посола с зеленым салатом, на горячее - филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов или филе чавычи с овощной полбой и тыквенным соусом. Десерт - медовик со свежими ягодами. Выбравшим третий сет предложат тыквенный крем-суп с крабом, салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, филе тихоокеанского палтуса с бланшированными овощами и соусом биск или утиную грудку с соусом свит чили и карамелизированными овощами. А в качестве десерта - кокосовое крем-брюле. В четвертый - вегетарианский - сет входят салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика, суп-пюре из тыквы и одно из двух горячих блюд на выбор - стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана или картофель с жареными вешенками и сыром пармезан. На десерт будет кокосовое крем-брюле. Из напитков на обеде будут минеральная вода, ягодный морс, кофе и чай. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240601/pogoda-1949818819.html
https://ria.ru/20240604/pmef-1950516425.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950438083_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_35950cca5c8e3d3a626b3d49b15735f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Общество, Санкт-Петербург
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей

Гостям ПМЭФ на обед предложат несколько гастрономических сетов на выбор

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Говяжий бульон с расстегаем, каре ягненка, филе чавычи и стейк из баклажана для вегетарианцев будут в меню комплексных обедов, которые предложат гостям Петербургского международного экономического форума, обед обойдется в 4900 рублей.
ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
Люди гуляют в теплый весенний день на территории Петропавловской крепости - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Жителям Петербурга пообещали хорошую погоду в дни ПМЭФ
1 июня, 03:48
Обеденный зал уже во вторник подготовили к приему гостей. Участникам предложат несколько гастрономических сетов на выбор, в том числе вегетарианский.
Стоимость каждого такого обеда в этом году составит 4900 рублей, следует из меню, с которым ознакомились РИА Новости. На форуме в прошлом году комплексные обеды стоили по 4500 рублей.
На этот раз в один из этих гастрономических сетов входят уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, рукола с телятиной под соусом из тунца, одно из двух горячих блюд на выбор - каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жюльеном. На десерт - "Наполеон" со свежими ягодами.
Второй сет включает в себя говяжий бульон с расстегаем, филе семги шеф-посола с зеленым салатом, на горячее - филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов или филе чавычи с овощной полбой и тыквенным соусом. Десерт - медовик со свежими ягодами.
Выбравшим третий сет предложат тыквенный крем-суп с крабом, салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, филе тихоокеанского палтуса с бланшированными овощами и соусом биск или утиную грудку с соусом свит чили и карамелизированными овощами. А в качестве десерта - кокосовое крем-брюле.
В четвертый - вегетарианский - сет входят салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика, суп-пюре из тыквы и одно из двух горячих блюд на выбор - стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана или картофель с жареными вешенками и сыром пармезан. На десерт будет кокосовое крем-брюле.
Из напитков на обеде будут минеральная вода, ягодный морс, кофе и чай.
РИА Новости – информационный партнер форума.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии
Вчера, 20:57
 
ПМЭФ-2024ОбществоСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала