https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей - РИА Новости, 04.06.2024
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей
Говяжий бульон с расстегаем, каре ягненка, филе чавычи и стейк из баклажана для вегетарианцев будут в меню комплексных обедов, которые предложат гостям... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:44
2024-06-04T22:44
2024-06-04T22:47
пмэф-2024
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Говяжий бульон с расстегаем, каре ягненка, филе чавычи и стейк из баклажана для вегетарианцев будут в меню комплексных обедов, которые предложат гостям Петербургского международного экономического форума, обед обойдется в 4900 рублей. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Обеденный зал уже во вторник подготовили к приему гостей. Участникам предложат несколько гастрономических сетов на выбор, в том числе вегетарианский. Стоимость каждого такого обеда в этом году составит 4900 рублей, следует из меню, с которым ознакомились РИА Новости. На форуме в прошлом году комплексные обеды стоили по 4500 рублей. На этот раз в один из этих гастрономических сетов входят уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, рукола с телятиной под соусом из тунца, одно из двух горячих блюд на выбор - каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жюльеном. На десерт - "Наполеон" со свежими ягодами. Второй сет включает в себя говяжий бульон с расстегаем, филе семги шеф-посола с зеленым салатом, на горячее - филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов или филе чавычи с овощной полбой и тыквенным соусом. Десерт - медовик со свежими ягодами. Выбравшим третий сет предложат тыквенный крем-суп с крабом, салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, филе тихоокеанского палтуса с бланшированными овощами и соусом биск или утиную грудку с соусом свит чили и карамелизированными овощами. А в качестве десерта - кокосовое крем-брюле. В четвертый - вегетарианский - сет входят салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика, суп-пюре из тыквы и одно из двух горячих блюд на выбор - стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана или картофель с жареными вешенками и сыром пармезан. На десерт будет кокосовое крем-брюле. Из напитков на обеде будут минеральная вода, ягодный морс, кофе и чай. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240601/pogoda-1949818819.html
https://ria.ru/20240604/pmef-1950516425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Общество, Санкт-Петербург
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей
Гостям ПМЭФ на обед предложат несколько гастрономических сетов на выбор
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Говяжий бульон с расстегаем, каре ягненка, филе чавычи и стейк из баклажана для вегетарианцев будут в меню комплексных обедов, которые предложат гостям Петербургского международного экономического форума, обед обойдется в 4900 рублей.
ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
Обеденный зал уже во вторник подготовили к приему гостей. Участникам предложат несколько гастрономических сетов на выбор, в том числе вегетарианский.
Стоимость каждого такого обеда в этом году составит 4900 рублей, следует из меню, с которым ознакомились РИА Новости. На форуме в прошлом году комплексные обеды стоили по 4500 рублей.
На этот раз в один из этих гастрономических сетов входят уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, рукола с телятиной под соусом из тунца, одно из двух горячих блюд на выбор - каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жюльеном. На десерт - "Наполеон" со свежими ягодами.
Второй сет включает в себя говяжий бульон с расстегаем, филе семги шеф-посола с зеленым салатом, на горячее - филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов или филе чавычи с овощной полбой и тыквенным соусом. Десерт - медовик со свежими ягодами.
Выбравшим третий сет предложат тыквенный крем-суп с крабом, салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, филе тихоокеанского палтуса с бланшированными овощами и соусом биск или утиную грудку с соусом свит чили и карамелизированными овощами. А в качестве десерта - кокосовое крем-брюле.
В четвертый - вегетарианский - сет входят салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика, суп-пюре из тыквы и одно из двух горячих блюд на выбор - стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана или картофель с жареными вешенками и сыром пармезан. На десерт будет кокосовое крем-брюле.
Из напитков на обеде будут минеральная вода, ягодный морс, кофе и чай.
РИА Новости – информационный партнер форума.