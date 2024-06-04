https://ria.ru/20240604/nazarbaev-1950318128.html
Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал
Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал - РИА Новости, 04.06.2024
Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал
Компания, принадлежащая свату первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Аскару Кулибаеву, вернула в госсобственность нефтяной терминал стоимостью 66... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:53
2024-06-04T08:53
2024-06-04T08:57
в мире
казахстан
сша
алма-ата
нурсултан назарбаев
тимур кулибаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
АЛМА-АТА, 4 июн – РИА Новости. Компания, принадлежащая свату первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Аскару Кулибаеву, вернула в госсобственность нефтяной терминал стоимостью 66 миллионов долларов, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики в Telegram-канале. "По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектаров, стоимостью 66 миллионов долларов США, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта. Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву", - говорится в сообщении генпрокуратуры. Сообщается, что в 2011 году нефтяной терминал был отчужден в собственность компании Кулибаева. Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 26 февраля 2024 года иск прокурора города Алма-Аты был удовлетворен. Нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу. Аскар Кулибаев является отцом Тимура Кулибаева - мужа средней дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
https://ria.ru/20240429/kazakhstan-1943011755.html
https://ria.ru/20240428/kazakhstan-1942894513.html
казахстан
сша
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, сша, алма-ата, нурсултан назарбаев, тимур кулибаев
В мире, Казахстан, США, Алма-Ата, Нурсултан Назарбаев, Тимур Кулибаев
Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал
Компания свата Назарбаева Кулибаева вернула в госсобственность нефтяной терминал