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Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал - РИА Новости, 04.06.2024
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08:53 04.06.2024 (обновлено: 08:57 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/nazarbaev-1950318128.html
Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал
Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал - РИА Новости, 04.06.2024
Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал
Компания, принадлежащая свату первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Аскару Кулибаеву, вернула в госсобственность нефтяной терминал стоимостью 66... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:53
2024-06-04T08:57
в мире
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алма-ата
нурсултан назарбаев
тимур кулибаев
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АЛМА-АТА, 4 июн – РИА Новости. Компания, принадлежащая свату первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Аскару Кулибаеву, вернула в госсобственность нефтяной терминал стоимостью 66 миллионов долларов, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики в Telegram-канале. "По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектаров, стоимостью 66 миллионов долларов США, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта. Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву", - говорится в сообщении генпрокуратуры. Сообщается, что в 2011 году нефтяной терминал был отчужден в собственность компании Кулибаева. Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 26 февраля 2024 года иск прокурора города Алма-Аты был удовлетворен. Нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу. Аскар Кулибаев является отцом Тимура Кулибаева - мужа средней дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
https://ria.ru/20240429/kazakhstan-1943011755.html
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в мире, казахстан, сша, алма-ата, нурсултан назарбаев, тимур кулибаев
В мире, Казахстан, США, Алма-Ата, Нурсултан Назарбаев, Тимур Кулибаев
Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал

Компания свата Назарбаева Кулибаева вернула в госсобственность нефтяной терминал

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АЛМА-АТА, 4 июн – РИА Новости. Компания, принадлежащая свату первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Аскару Кулибаеву, вернула в госсобственность нефтяной терминал стоимостью 66 миллионов долларов, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики в Telegram-канале.
"По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектаров, стоимостью 66 миллионов долларов США, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта. Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву", - говорится в сообщении генпрокуратуры.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Казахстане вернули в доход государства изъятые у олигархов средства
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Сообщается, что в 2011 году нефтяной терминал был отчужден в собственность компании Кулибаева. Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 26 февраля 2024 года иск прокурора города Алма-Аты был удовлетворен. Нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу.
Аскар Кулибаев является отцом Тимура Кулибаева - мужа средней дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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В миреКазахстанСШААлма-АтаНурсултан НазарбаевТимур Кулибаев
 
 
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