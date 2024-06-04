https://ria.ru/20240604/nazarbaev-1950318128.html

Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал

Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал - РИА Новости, 04.06.2024

Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал

Компания, принадлежащая свату первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Аскару Кулибаеву, вернула в госсобственность нефтяной терминал стоимостью 66... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:53

2024-06-04T08:53

2024-06-04T08:57

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АЛМА-АТА, 4 июн – РИА Новости. Компания, принадлежащая свату первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Аскару Кулибаеву, вернула в госсобственность нефтяной терминал стоимостью 66 миллионов долларов, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики в Telegram-канале. "По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектаров, стоимостью 66 миллионов долларов США, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта. Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву", - говорится в сообщении генпрокуратуры. Сообщается, что в 2011 году нефтяной терминал был отчужден в собственность компании Кулибаева. Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 26 февраля 2024 года иск прокурора города Алма-Аты был удовлетворен. Нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу. Аскар Кулибаев является отцом Тимура Кулибаева - мужа средней дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

https://ria.ru/20240429/kazakhstan-1943011755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, сша, алма-ата, нурсултан назарбаев, тимур кулибаев