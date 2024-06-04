Столтенберг признал, что Россия быстро усилила оборонную промышленность
Столтенберг: Россия усилила свою оборонную промышленность быстрее, чем НАТО
© AP Photo / Markus SchreiberГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News признал, что Россия усилила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось, и пожаловался, что страны альянса, напротив, потеряли много времени на наращивание производства вооружений.
"Это правда, что Россия смогла усилить оборонную промышленность быстрее, чем мы ожидали, и это правда, что союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало, на наращивание производства (вооружений - ред.)", - заявил Столтенберг.
Ранее издание Defense News сообщало, что американские и европейские военные чиновники, заявлявшие прежде о якобы больших военных потерях российской армии, в последние месяцы стали признавать, что она восстанавливается куда быстрее, чем они ожидали.
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявлял в понедельник, что НАТО, поддерживая Украину, дискредитировала мировую систему торговли оружием, что может стать угрозой глобальному миру и безопасности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".