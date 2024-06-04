https://ria.ru/20240604/mintrans-1950396696.html
Старовойт анонсировал "донастройку" в команде Минтранса
Старовойт анонсировал "донастройку" в команде Минтранса - РИА Новости, 04.06.2024
Старовойт анонсировал "донастройку" в команде Минтранса
Команда министерства транспорта России работоспособна, и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка, сообщил министр транспорта РФ Роман... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:07
2024-06-04T14:07
2024-06-04T14:07
политика
россия
роман старовойт
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945887168_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_475f67ef5d0502c60e11c72102089dcc.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Команда министерства транспорта России работоспособна, и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Старовойт назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года. До этого он был губернатором Курской области. Пост министра транспорта до Старовойта занимал Виталий Савельев, который стал вице-премьером. "Сегодня команда Минтранса - и здесь надо отдать должное и поблагодарить Савельева Виталия Геннадьевича - работоспособная абсолютно. Конечно, некоторая донастройка будет", - сообщил Старовойт журналистам во вторник в кулуарах Совета Федерации на вопрос, планирует ли он какие-то перестановки в Минтрансе в плане кадров, в частности, заместителей. Он отметил, что практически все сотрудники Минтранса, в том числе руководящий состав, ему знакомы. "С кем-то мы прежде работали, кто-то был мой подчинённый, где-то мы пересекались… Поэтому здесь каких-то серьезных изменений не будет. Точечная донастройка", - добавил Старовойт.
https://ria.ru/20240521/minenergo-1947364364.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945887168_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_b83fcfeda8098f5277b4bee17f5f11b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, роман старовойт, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Политика, Россия, Роман Старовойт, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Старовойт анонсировал "донастройку" в команде Минтранса
Старовойт: в Минтрансе работоспособная команда, но будет некоторая донастройка