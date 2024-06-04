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Старовойт анонсировал "донастройку" в команде Минтранса - РИА Новости, 04.06.2024
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14:07 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/mintrans-1950396696.html
Старовойт анонсировал "донастройку" в команде Минтранса
Старовойт анонсировал "донастройку" в команде Минтранса - РИА Новости, 04.06.2024
Старовойт анонсировал "донастройку" в команде Минтранса
Команда министерства транспорта России работоспособна, и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка, сообщил министр транспорта РФ Роман... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:07
2024-06-04T14:07
политика
россия
роман старовойт
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Команда министерства транспорта России работоспособна, и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Старовойт назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года. До этого он был губернатором Курской области. Пост министра транспорта до Старовойта занимал Виталий Савельев, который стал вице-премьером. "Сегодня команда Минтранса - и здесь надо отдать должное и поблагодарить Савельева Виталия Геннадьевича - работоспособная абсолютно. Конечно, некоторая донастройка будет", - сообщил Старовойт журналистам во вторник в кулуарах Совета Федерации на вопрос, планирует ли он какие-то перестановки в Минтрансе в плане кадров, в частности, заместителей. Он отметил, что практически все сотрудники Минтранса, в том числе руководящий состав, ему знакомы. "С кем-то мы прежде работали, кто-то был мой подчинённый, где-то мы пересекались… Поэтому здесь каких-то серьезных изменений не будет. Точечная донастройка", - добавил Старовойт.
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политика, россия, роман старовойт, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Политика, Россия, Роман Старовойт, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Старовойт анонсировал "донастройку" в команде Минтранса

Старовойт: в Минтрансе работоспособная команда, но будет некоторая донастройка

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Роман Старовойт
Министр транспорта РФ Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр транспорта РФ Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Команда министерства транспорта России работоспособна, и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Старовойт назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года. До этого он был губернатором Курской области. Пост министра транспорта до Старовойта занимал Виталий Савельев, который стал вице-премьером.
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"Сегодня команда Минтранса - и здесь надо отдать должное и поблагодарить Савельева Виталия Геннадьевича - работоспособная абсолютно. Конечно, некоторая донастройка будет", - сообщил Старовойт журналистам во вторник в кулуарах Совета Федерации на вопрос, планирует ли он какие-то перестановки в Минтрансе в плане кадров, в частности, заместителей.
Он отметил, что практически все сотрудники Минтранса, в том числе руководящий состав, ему знакомы.
"С кем-то мы прежде работали, кто-то был мой подчинённый, где-то мы пересекались… Поэтому здесь каких-то серьезных изменений не будет. Точечная донастройка", - добавил Старовойт.
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