https://ria.ru/20240604/mintrans-1950396696.html

Старовойт анонсировал "донастройку" в команде Минтранса

Старовойт анонсировал "донастройку" в команде Минтранса - РИА Новости, 04.06.2024

Старовойт анонсировал "донастройку" в команде Минтранса

Команда министерства транспорта России работоспособна, и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка, сообщил министр транспорта РФ Роман... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:07

2024-06-04T14:07

2024-06-04T14:07

политика

россия

роман старовойт

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Команда министерства транспорта России работоспособна, и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Старовойт назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года. До этого он был губернатором Курской области. Пост министра транспорта до Старовойта занимал Виталий Савельев, который стал вице-премьером. "Сегодня команда Минтранса - и здесь надо отдать должное и поблагодарить Савельева Виталия Геннадьевича - работоспособная абсолютно. Конечно, некоторая донастройка будет", - сообщил Старовойт журналистам во вторник в кулуарах Совета Федерации на вопрос, планирует ли он какие-то перестановки в Минтрансе в плане кадров, в частности, заместителей. Он отметил, что практически все сотрудники Минтранса, в том числе руководящий состав, ему знакомы. "С кем-то мы прежде работали, кто-то был мой подчинённый, где-то мы пересекались… Поэтому здесь каких-то серьезных изменений не будет. Точечная донастройка", - добавил Старовойт.

https://ria.ru/20240521/minenergo-1947364364.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, роман старовойт, министерство транспорта рф (минтранс россии)