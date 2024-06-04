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Минсельхоз рассказал о пострадавших от майских заморозков площадях - РИА Новости, 04.06.2024
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21:18 04.06.2024 (обновлено: 21:39 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/minselkhoz--1950518437.html
Минсельхоз рассказал о пострадавших от майских заморозков площадях
Минсельхоз рассказал о пострадавших от майских заморозков площадях - РИА Новости, 04.06.2024
Минсельхоз рассказал о пострадавших от майских заморозков площадях
Большая часть пострадавших от майских заморозков площадей уже пересеяны, сложные погодные условия не отразились на прогнозе по урожаю зерновых, масличных и ряда РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T21:18
2024-06-04T21:39
экономика
липецкая область
россия
игорь артамонов
владимир путин
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большая часть пострадавших от майских заморозков площадей уже пересеяны, сложные погодные условия не отразились на прогнозе по урожаю зерновых, масличных и ряда других культур, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным она отметила, что посевная компания в стране подходит к завершению - по состоянию на 4 июня, яровыми культурами засеяно почти 50 миллионов гектаров, что составляет 90% от запланированных площадей.В целом же посевная площадь на этот год, с учетом озимых и яровых, увеличена на 300 тысяч гектаров, что составит 84,5 миллиона гектаров.При этом, по словам Лут, в результате непростой ситуации с заморозками 11 регионов РФ на своем уровне ввели режим ЧС, а Минсельхоз, учитывая масштаб ущерба по ряду из них, инициировал введение федерального режима ЧС."Год выдался непростым… заморозки привели к гибели более 1 миллиона гектаров севов - это порядка 1,2% всей площади. В настоящее время подавляющая часть этих площадей пересеяна… Несмотря на все сложности, которые я обозначила, мы сохраняем свои ожидания по урожаю зерновых на уровне 132 миллиона тонн и масличных на уровне 28 миллионов тонн. Этого объема будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка и сохранения значительного экспортного потенциала", - заявила Лут.Она также подчеркнула, что экспорт зерновых в предстоящем сезоне ожидается на уровне 60 миллионов тонн. А по сахарной свекле планируется произвести 45,5 миллиона тонн, картошки и овощей в организованном секторе - 7,3 и 7,4 миллиона тонн соответственно. "Здесь идем по плану, ситуация с погодой нас не затронула", - уточнила глава Минсельхоза.
https://ria.ru/20240604/posevy-1950509237.html
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экономика, липецкая область, россия, игорь артамонов, владимир путин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Владимир Путин, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз рассказал о пострадавших от майских заморозков площадях

Минсельхоз: большая часть пострадавших от заморозков площадей уже пересеяны

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большая часть пострадавших от майских заморозков площадей уже пересеяны, сложные погодные условия не отразились на прогнозе по урожаю зерновых, масличных и ряда других культур, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным она отметила, что посевная компания в стране подходит к завершению - по состоянию на 4 июня, яровыми культурами засеяно почти 50 миллионов гектаров, что составляет 90% от запланированных площадей.
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В целом же посевная площадь на этот год, с учетом озимых и яровых, увеличена на 300 тысяч гектаров, что составит 84,5 миллиона гектаров.
При этом, по словам Лут, в результате непростой ситуации с заморозками 11 регионов РФ на своем уровне ввели режим ЧС, а Минсельхоз, учитывая масштаб ущерба по ряду из них, инициировал введение федерального режима ЧС.
"Год выдался непростым… заморозки привели к гибели более 1 миллиона гектаров севов - это порядка 1,2% всей площади. В настоящее время подавляющая часть этих площадей пересеяна… Несмотря на все сложности, которые я обозначила, мы сохраняем свои ожидания по урожаю зерновых на уровне 132 миллиона тонн и масличных на уровне 28 миллионов тонн. Этого объема будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка и сохранения значительного экспортного потенциала", - заявила Лут.
Она также подчеркнула, что экспорт зерновых в предстоящем сезоне ожидается на уровне 60 миллионов тонн. А по сахарной свекле планируется произвести 45,5 миллиона тонн, картошки и овощей в организованном секторе - 7,3 и 7,4 миллиона тонн соответственно. "Здесь идем по плану, ситуация с погодой нас не затронула", - уточнила глава Минсельхоза.
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ЭкономикаЛипецкая областьРоссияИгорь АртамоновВладимир ПутинОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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