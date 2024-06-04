https://ria.ru/20240604/minselkhoz--1950518437.html

Минсельхоз рассказал о пострадавших от майских заморозков площадях

Минсельхоз рассказал о пострадавших от майских заморозков площадях - РИА Новости, 04.06.2024

Минсельхоз рассказал о пострадавших от майских заморозков площадях

Большая часть пострадавших от майских заморозков площадей уже пересеяны, сложные погодные условия не отразились на прогнозе по урожаю зерновых, масличных и ряда РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T21:18

2024-06-04T21:18

2024-06-04T21:39

экономика

липецкая область

россия

игорь артамонов

владимир путин

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209568_0:174:2910:1811_1920x0_80_0_0_47c405de325b5db480e2d29358cb2735.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большая часть пострадавших от майских заморозков площадей уже пересеяны, сложные погодные условия не отразились на прогнозе по урожаю зерновых, масличных и ряда других культур, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным она отметила, что посевная компания в стране подходит к завершению - по состоянию на 4 июня, яровыми культурами засеяно почти 50 миллионов гектаров, что составляет 90% от запланированных площадей.В целом же посевная площадь на этот год, с учетом озимых и яровых, увеличена на 300 тысяч гектаров, что составит 84,5 миллиона гектаров.При этом, по словам Лут, в результате непростой ситуации с заморозками 11 регионов РФ на своем уровне ввели режим ЧС, а Минсельхоз, учитывая масштаб ущерба по ряду из них, инициировал введение федерального режима ЧС."Год выдался непростым… заморозки привели к гибели более 1 миллиона гектаров севов - это порядка 1,2% всей площади. В настоящее время подавляющая часть этих площадей пересеяна… Несмотря на все сложности, которые я обозначила, мы сохраняем свои ожидания по урожаю зерновых на уровне 132 миллиона тонн и масличных на уровне 28 миллионов тонн. Этого объема будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка и сохранения значительного экспортного потенциала", - заявила Лут.Она также подчеркнула, что экспорт зерновых в предстоящем сезоне ожидается на уровне 60 миллионов тонн. А по сахарной свекле планируется произвести 45,5 миллиона тонн, картошки и овощей в организованном секторе - 7,3 и 7,4 миллиона тонн соответственно. "Здесь идем по плану, ситуация с погодой нас не затронула", - уточнила глава Минсельхоза.

https://ria.ru/20240604/posevy-1950509237.html

https://ria.ru/20240525/vino-1948269298.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, липецкая область, россия, игорь артамонов, владимир путин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)