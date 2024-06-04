https://ria.ru/20240604/migranty-1950388310.html
Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства
Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства - РИА Новости, 04.06.2024
Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства
Необходимо прекратить покупку гражданства России мигрантами, первое с чем они сталкиваются в стране - коррупция, заявил глава Совета по правам человека РФ... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:43
2024-06-04T13:43
2024-06-04T13:43
россия
валерий фадеев
общество
мигранты
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Необходимо прекратить покупку гражданства России мигрантами, первое с чем они сталкиваются в стране - коррупция, заявил глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев. "Покупку гражданства России надо прекратить. Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, - это коррупция. Это недопустимо", - заявил Фадеев на спецзаседании СПЧ на тему "Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики". Он отметил, что в России был открыт целый ряд коррупционных дел, которые связаны с покупкой сертификатов на знание русского языка, что фактически равносильно покупке гражданства России. "Мы очень близки к тому, чтобы концептуально оформить миграционную политику. Понимание достигнуто почти по всем вопросам", - сказал Фадеев. Без учета и контроля не может быть адекватной миграционной политики и МВД действует абсолютно правильно, добавил он. В мероприятии участвуют представители МВД, ФАДН, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Совета Федерации, Росздравнадзора и других профильных ведомств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий фадеев, общество, мигранты
Россия, Валерий Фадеев, Общество, Мигранты
Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства
Фадеев: мигрант, приезжающий в Россию, первым делом сталкивается с коррупцией
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Необходимо прекратить покупку гражданства России мигрантами, первое с чем они сталкиваются в стране - коррупция, заявил глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев.
"Покупку гражданства России надо прекратить. Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, - это коррупция. Это недопустимо", - заявил Фадеев на спецзаседании СПЧ на тему "Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики".
Он отметил, что в России был открыт целый ряд коррупционных дел, которые связаны с покупкой сертификатов на знание русского языка, что фактически равносильно покупке гражданства России.
"Мы очень близки к тому, чтобы концептуально оформить миграционную политику. Понимание достигнуто почти по всем вопросам", - сказал Фадеев. Без учета и контроля не может быть адекватной миграционной политики и МВД действует абсолютно правильно, добавил он.
В мероприятии участвуют представители МВД, ФАДН
, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Совета Федерации
, Росздравнадзора
и других профильных ведомств.