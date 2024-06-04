https://ria.ru/20240604/migranty-1950388310.html

Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства

Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства - РИА Новости, 04.06.2024

Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства

Необходимо прекратить покупку гражданства России мигрантами, первое с чем они сталкиваются в стране - коррупция, заявил глава Совета по правам человека РФ... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:43

2024-06-04T13:43

2024-06-04T13:43

россия

валерий фадеев

общество

мигранты

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Необходимо прекратить покупку гражданства России мигрантами, первое с чем они сталкиваются в стране - коррупция, заявил глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев. "Покупку гражданства России надо прекратить. Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, - это коррупция. Это недопустимо", - заявил Фадеев на спецзаседании СПЧ на тему "Обеспечение прав граждан России при реализации миграционной политики". Он отметил, что в России был открыт целый ряд коррупционных дел, которые связаны с покупкой сертификатов на знание русского языка, что фактически равносильно покупке гражданства России. "Мы очень близки к тому, чтобы концептуально оформить миграционную политику. Понимание достигнуто почти по всем вопросам", - сказал Фадеев. Без учета и контроля не может быть адекватной миграционной политики и МВД действует абсолютно правильно, добавил он. В мероприятии участвуют представители МВД, ФАДН, Минтруда, Минпросвещения, Минздрава, Совета Федерации, Росздравнадзора и других профильных ведомств.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валерий фадеев, общество, мигранты